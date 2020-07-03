Политика

ИзвестияИзвестияПутин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ. Об этом глава государства заявил, открывая заседание оргкомитета «Победа».
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Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

Интерфакс08:10

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Известия17:45

Путин заявил о понимании голосовавших против поправок россиян

РБК08:49

«Спасибо за поддержку и доверие»: Путин поблагодарил россиян после голосования по Конституции

Комсомольская правда19:16

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

RT на русском08:00

Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок в конституцию

ТАСС08:00

Путин поблагодарил граждаг после голосования по поправкам к Конституции

РИА Новости09:17
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