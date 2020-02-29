Политика
ИзвестияПутин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Президент России Владимир Путин 1 марта посетит Псковскую область. Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
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Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе
Псковская Лента Новостейвчера в 05:57
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