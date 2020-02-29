Политика

ИзвестияИзвестияПутин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Президент России Владимир Путин 1 марта посетит Псковскую область. Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
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Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе

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Псковское агентство информациивчера в 03:28
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Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

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В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
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РИА Новости вчера в 20:40
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Осипов поручил Минздраву в 2021 году в эпидсезон обеспечить все аптеки лекарствами и масками

Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил краевому Минздрава проанализировать ситуацию с обеспечением аптек противовирусными препаратами и масками, чтобы в эпидсезон 2021 года не допустить дефицит, который наблюдался в этом году.
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По информации Telegram-канала «Мутко против» Давид Беров является сотрудником Российского футбольного союза.
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Роспотребнадзор не нашел коронавируса у россиян с Diamond Princess

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Общество

В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
RT на русском 00:12
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Кузьминов отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему господдержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
Известия вчера в 17:11
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

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Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
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Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
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Козак и Ермак в Минске обсудили детали обмена пленными

В Минске состоялась встреча замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщает пресс-служба Офиса главы украинского государства.
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В Екатеринбурге бывший топ-менеджер четвёртой овощебазы Иван Обухов получил три пулевых ранения.
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Турция рассказала о военной операции в Идлибе

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