Политика

ИзвестияИзвестияПутин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Президент России Владимир Путин 1 марта посетит Псковскую область. Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

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