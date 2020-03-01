Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
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Какие наши роты

Коммерсантъ14:16

Матери погибших псковских десантников встретились с президентом

Красная весна15:16

ФОТОФАКТ: Жители Пскова пришли к памятнику 6-й роте

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Путин прибыл в Псков, где посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию

ТАСС05:43

Путин возложил цветы к памятнику воинам 6-й роты в Пскове

Известия06:28

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе

Псковская Лента Новостей05:57

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости10:34
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В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

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Три выходных дня, как напоминают в Роструде, ожидают россиян в марте.
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Знаменитый врач и телеведущий Александр Мясников перечислил препараты, которые не нужно хранить в домашней аптечке.
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Студенты на Сахалине будут обучаться по международным стандартам и становиться специалистами, востребованными в России и за рубежом, — добавил Роберт Уразов.
Сахалин.Инфо 20:48
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Сирийские ПВО сбили шесть турецких беспилотников

Система противовоздушной обороны в Сирии уничтожила шесть турецких беспилотников, об этом 1 марта сообщает источник в министерстве обороны страны.
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Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском вчера в 16:32
Экономика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
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Конькобежка Сабликова победила на дистанции 5 км на ЧМ в многоборье

РИА Новости 09:35
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Lenta.ru 16:52
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Объявлен список смартфонов семейства Xiaomi, которые получат MIUI 12

Стало известно, какие устройства получат новую оболочку системы MIUI 12.
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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
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Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
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В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
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Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина

Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.
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Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
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У православных христиан начался Великий пост

Второго марта в России начался Великий пост, который продлится вплоть до Пасхи, Светлого Воскресения Христова (19 апреля).
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Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
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Accenture: 80% компаний ждут от 5G мощного влияния на бизнес

79% управленцев считают, что технология 5G значительно повлияет на работу их организаций, такие данные были получены в опросе компании Accenture, 28 февраля сообщает Cnews.
Красная весна 28 февраля в 15:35
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Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
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Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
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