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РИА НовостиПутин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
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Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе
Псковская Лента Новостей05:57
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