Политика

ИзвестияИзвестияПутин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Президент России Владимир Путин 1 марта посетит Псковскую область. Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
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Путин пообщался с родными погибших десантников и посетил часовню Георгия Победоносца

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«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

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У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус

Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы.
Телеканал 360° 00:43
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Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

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На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
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Путин раскрыл назначение гиперзвукового оружия России

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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
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МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова

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Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

Прошлая неделя завершилась для российского рынка обвалом. В пятницу падение РТС превысило 7%, а индекс Мосбиржи падал темпами выше 5%.
РБК 02:10
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Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
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Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
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Уроженка Барнаула вылетела в первом же выпуске «Холостяка»

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Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 11:26
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Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеру

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
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В Петербурге аномальная зима привела к снижению оплаты за отопление

«В квитанциях жильцов многоквартирных домов, перешедших на прямые расчеты с предприятием, зафиксировано снижение начислений в среднем на 8% по сравнению с январем 2019 года», — заявили в ГУП «ТЭК СПб».
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Эрдоган 5 марта прилетит в Россию с визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

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Число проехавших зимой по Крымском мосту машин выросло на 17,5%

Число машин, проехавших зимой по Крымском мосту, значительно выросло по сравнению с зимним периодом прошлого года.
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«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»

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Летние Олимпийские игры, которые стартуют в Токио 24 июля 2020 года, могут пройти без зрителей.
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Драгоценные миллиардеры: кому принадлежит российское золото

В 2019 году союз прогнозирует рост до 340 т. Четверть всего этого объема драгоценного металла приходится на одну компанию — «Полюс».
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Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте

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