Политика

News.ruNews.ruПутин подарил белого кречета наследному принцу Абу-Даби

В ходе государственного визита Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты российский лидер преподнёс наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета, сообщает РИА Новости.
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Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

РБК12:03

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

РИА Новости11:41

Путин подарил кречета наследному принцу Абу-Даби

Российская газета10:17

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

RT на русском11:21

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Московский Комсомолец10:57

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

ТАСС10:40

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Известия11:39
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