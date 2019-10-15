Политика
News.ruПутин подарил белого кречета наследному принцу Абу-Даби
В ходе государственного визита Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты российский лидер преподнёс наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия
СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах
Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъ 03:19
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Здоровье
Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств
В Минздраве России подготовили памятку для родителей и законных представителей детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории страны психотропных лекарствах.
RT на русском 18:19
Общество
Дженнифер Энистон собрала всех «Друзей» для первого фото в Instagram
Для многих поклонников появление актрисы в Instagram стало одним из лучших подарков на 25-летие «Друзей».
Popcornnews.ru 17:00
Армия и оружие
Вице-президент США «срочно» отправится в Турцию на переговоры
Вице-президент США Майкл Пенс «в ближайшие 24 часа» отправится в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, сообщает 15 октября Agence France-Presse.
Красная весна 16:29
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 вчера в 11:02
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Политика
Евросоюз поддержал таинственный план Украины по Донбассу
Европейские страны одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который представил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Lenta.ru вчера в 13:15
Происшествия
В ходе столкновений в аэропорту Барселоны ранены 37 человек
По информации медицинских работников, 37 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией в аэропорту Барселоны, 14 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 15:55
Футбол
Алвес рассказал о большом количестве расистов в Париже
Бывший защитник французского "Пари Сен-Жемен" Дани Алвес рассказал о расизме в интервью GQ.
Газета.Ru 18:19
Политика
Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом
Президент России Владимир Путин 15 октября прибыл с государственным визитом в Объединённые Арабские Эмираты.
News.ru 05:51
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44
Политика
Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Аргументы недели вчера в 07:36
Политика
Киев призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за выборов в Крыму
Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой усилить санкции против России после выборов в Крыму.
Известия 15:00
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Вести.Ru 12:55
Космос
Опубликован редкий снимок галактики в форме «летающей тарелки»
NASA опубликовало редкий снимок спиральной галактики, которую удалось снять с помощью космического телескопа Hubble.
ТК Звезда 08:13
Происшествия
В Москве завели дело на бившую школьников учительницу
Российская газета 17:42
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Спорт
Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
Metaratings 13:31
Теннис
Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Крылатском.
Российская газета 10:48
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Полиция Нидерландов обнаружила в отдаленной деревеньке Рейнервольде на северо-востоке страны пятерых человек в возрасте от 18 до 58 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света, сообщает BBC.
Российская газета 15:20
Космос
Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
ТАСС 12:45
Футбол
Дмитрий Черышев покидает пост главного тренера ФК «Нижний Новгород»
Дмитрий Черышев покидает пост главного тренера ФК «Нижний Новгород».
КП - Нижний Новгород 13:55
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
Новые автомобили 11:03