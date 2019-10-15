Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян получил от президента России Владимира Путина такой же подарок, как и король Саудовской Аравии — белого кречета. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Происшествия В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.

Общество В России стали чаще насиловать детей В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.

Футбол Молодежная сборная России назвала состав на игру с Эстонией Стали известны стартовые составы на матч отборочного турнира молодежного Евро-2021 между Эстонией и Россией.

Политика Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.

Экономика Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.

Экономика Рост пенсий в России поставили под сомнение Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.

Общество Граждане России стали лояльнее относиться к теневой экономике Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Единая Россия" Ольга Павлова настаивает на необходимости повышать пенсионное обеспечение и работать с социально незащищенными категориями граждан.

Политика В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе Число нарушений перемирия в Донбассе резко увеличилось. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Шоу-бизнес Анна Курникова взяла фамилию Энрике Иглесиаса Подписчики инстаграм-странички Анны Курниковой заметили, что фамилия теннисистки стала двойной: к своей она добавила фамилию Энрике Иглесиаса и стала Курникова-Иглесиас.

Политика В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.

Футбол Полиция проводит обыски в Болгарском футбольном союзе Полиция Болгарии проводит обыск в штабе Болгарского футбольного союза (БФС) в Софии, сообщает BTV.

Политика Президент Эстонии пригласила Путина в гости Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов.

Политика Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.

Происшествия В московской коррекционной школе учитель избивала детей Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как учитель бьет детей по лицу, тычет указкой в тех, кто не хочет класть руки на парту.

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Политика Уведет США подальше. Чего ждут от визита Путина на Ближний Восток Президент РФ Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл с рабочим визитом на Ближний Восток.

Политика Трамп ввёл санкции против Турции Санкции были введены из-за сложившейся ситуации в Сирии, где Турция проводит военную операцию.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.

Здоровье Какой вид орехов самый вредный, выяснили специалисты Специалисты выяснили, что самым вредным видом орехов является арахис. Он очень часто бывает заражен анатоксином, сообщает "Пишет Омск".

Общество Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.

Происшествия Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.