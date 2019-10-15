Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин подарил белого кречета принцу Абу-Даби

Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян получил от президента России Владимира Путина такой же подарок, как и король Саудовской Аравии — белого кречета. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
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Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

РБК12:03

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

РИА Новости11:41

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

ТАСС10:40

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

RT на русском11:21

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Московский Комсомолец10:57

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Известия11:39

Путин подарил кречета наследному принцу Абу-Даби

Российская газета10:17
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