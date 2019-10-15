Политика
Lenta.ruПутин подарил белого кречета принцу Абу-Даби
Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян получил от президента России Владимира Путина такой же подарок, как и король Саудовской Аравии — белого кречета. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
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Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
REGNUM вчера в 15:12
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
РИА Новости вчера в 05:53
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Общество
В России стали чаще насиловать детей
В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Lenta.ru 12:07
Футбол
Молодежная сборная России назвала состав на игру с Эстонией
Стали известны стартовые составы на матч отборочного турнира молодежного Евро-2021 между Эстонией и Россией.
Спорт-Экспресс 11:12
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Политика
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений
Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.
Lenta.ru 12:24
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Общество
Граждане России стали лояльнее относиться к теневой экономике
Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Единая Россия" Ольга Павлова настаивает на необходимости повышать пенсионное обеспечение и работать с социально незащищенными категориями граждан.
Дума ТВ 10:50
Политика
В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе
Число нарушений перемирия в Донбассе резко увеличилось. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
RT на русском 12:32
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Шоу-бизнес
Анна Курникова взяла фамилию Энрике Иглесиаса
Подписчики инстаграм-странички Анны Курниковой заметили, что фамилия теннисистки стала двойной: к своей она добавила фамилию Энрике Иглесиаса и стала Курникова-Иглесиас.
Sunmag.me 11:12
Политика
В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
Футбол
Полиция проводит обыски в Болгарском футбольном союзе
Полиция Болгарии проводит обыск в штабе Болгарского футбольного союза (БФС) в Софии, сообщает BTV.
Спорт-Экспресс 11:24
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина в гости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов.
Газета.Ru 08:53
Политика
Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко
Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Lenta.ru 12:25
Происшествия
В московской коррекционной школе учитель избивала детей
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как учитель бьет детей по лицу, тычет указкой в тех, кто не хочет класть руки на парту.
Вести.Ru 11:49
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Политика
Уведет США подальше. Чего ждут от визита Путина на Ближний Восток
Президент РФ Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл с рабочим визитом на Ближний Восток.
BaltNews.lt 11:07
Политика
Трамп ввёл санкции против Турции
Санкции были введены из-за сложившейся ситуации в Сирии, где Турция проводит военную операцию.
Life.ru вчера в 18:26
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Здоровье
Какой вид орехов самый вредный, выяснили специалисты
Специалисты выяснили, что самым вредным видом орехов является арахис. Он очень часто бывает заражен анатоксином, сообщает "Пишет Омск".
Пишет Омск вчера в 07:59
Общество
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
Газета.Ru 08:18
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Российская газета 10:32