Общество

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineПутин подарил девочке из Обнинска щенка лабрадора

12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой доставили новогодний подарок от имени президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Девочке вручили щенка лабрадора.
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