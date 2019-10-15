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Мойка78Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
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Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаем центр по разведению.
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