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Политика СегодняПолитика СегодняПутин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии. Что это за изделие не уточняется.
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Путин подарил саудовскому наследному принцу изделие из бивня мамонта

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду "высокохудожественное изделие из бивня мамонта", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости13:21

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Путин вручил наследному принцу Саудовской Аравии подарок из бивня мамонта

Взгляд.ру13:29

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РБК13:56

Путин подарил саудовскому принцу изделие из бивня мамонта

RT на русском13:54

Путин преподнес редкий подарок наследному принцу Саудовской Аравии

Российская газета14:07

Путину в Эр-Рияде подарили картину с арабским орнаментом

ТАСС14:04
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
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