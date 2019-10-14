с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии. Что это за изделие не уточняется.

Экономика «Яндексу» предложили размыть акционеров На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.

Здоровье Мигрантов могут привлечь для устранения дефицита врачей в России В Минздраве считают, что проблему дефицита врачей в российских поликлиниках можно решить с помощью зарубежных специалистов.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.

Общество Названы российские регионы, лидирующие по вводу жилья В Московской и Ленинградской областях вводится больше всего жилья в пересчете на одного человека в России.

Экономика «Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.

Политика Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.

Происшествия В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.

Армия и оружие Сирийская армия вошла в Манбидж Сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж на севере Сирии, который ранее находился под контролем курдов, сообщает ГосТВ.

Политика В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.

Футбол Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной Голами в составе сборной Украины отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, у португальцев отличился нападающий Криштиану Роналду (с пенальти).

Политика Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера» В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».

Политика США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.

Общество Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября Овен Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят, будто вода сквозь пальцы.

Здоровье Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Футбол «Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером 14 октября московский "Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Политика Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.