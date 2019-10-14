Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПутин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии. Что это за изделие не уточняется.
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Путин подарил саудовскому наследному принцу изделие из бивня мамонта

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду "высокохудожественное изделие из бивня мамонта", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости13:21

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Российская газета14:07

Путин вручил наследному принцу Саудовской Аравии подарок из бивня мамонта

Взгляд.ру13:29

Путин привез наследному принцу Саудовской Аравии фигурку из бивня мамонта

РБК13:56

Путин подарил саудовскому принцу изделие из бивня мамонта

RT на русском13:54

Путину в Эр-Рияде подарили картину с арабским орнаментом

РЕН ТВ14:03

Путину в Эр-Рияде подарили картину с арабским орнаментом

ТАСС14:04
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