Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПутин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии. Что это за изделие не уточняется.
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Путин подарил саудовскому наследному принцу изделие из бивня мамонта

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду "высокохудожественное изделие из бивня мамонта", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости13:21

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Песков: Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

News.ru14:21

Путин привез наследному принцу Саудовской Аравии фигурку из бивня мамонта

РБК13:56

Путин преподнес редкий подарок наследному принцу Саудовской Аравии

Российская газета14:07

Путин подарил саудовскому принцу изделие из бивня мамонта

RT на русском13:54

Путин вручил наследному принцу Саудовской Аравии подарок из бивня мамонта

Взгляд.ру13:29

Путину в Эр-Рияде подарили картину с арабским орнаментом

ТАСС14:04
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