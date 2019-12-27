Общество
РБКПутин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора
Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой. Подарок девочке торжественно вручили власти Калужской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Технологии
В России приложение карты «Мир» появится на смартфонах
В НСПК отметили, что во второй половине 2019 года вся сеть POS-терминалов на территории России будет обновлена банками и сможет принимать оплату с помощью смартфонов.
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Фигурное катание
Медведева выступала на сломанных коньках на чемпионате России
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что ей пришлось выступать на сломанных коньках во время короткой программы на чемпионате России, сообщает Spоrt24.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Общество
Аксенов высказался против федерального законопроекта о хостелах
Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к председателю Госдумы РФ в связи с законопроектом о запрете размещения хостелов в жилых помещениях, высказавшись против его принятия.
Спорт
Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Политика
Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным
В 2016 году популярная певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. 21 января 2017 года у пары родилась дочка Таисия.
Происшествия
Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 15
Число жертв крушения пассажирского самолета Fokker-100 под Алма-Атой возросло до 15.
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не будет платить штрафы за полеты в Крым
Ранее пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины сообщил, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, начислены штрафы на сумму около 560 миллионов долларов.
Авто
Toyota показала новую версию внедорожника Land Cruiser Commercial
Японская компания представила новую версию Toyota Land Cruiser, получившую приставку Commercial в названии.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Общество
Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск
Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Происшествия
В Канзасе произошел взрыв на авиационном заводе, сообщили СМИ
Взрыв произошел на авиационном заводе в городе Уичита (штат Канзас, США), сообщает телеканал CNN.
Общество
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон и Брэд Питт флиртуют друг с другом
Поклонники Дженнифер Энистон и Брэда Питта взбудоражены новостью о том, что между актерами снова появилась химия.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче
Министр энергетики Александр Новак допустил выход России из главного международного соглашения по добыче нефти ОПЕК+ в 2020 году.
Авто
В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet
Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Финансы
Хороший год: рубль прибавил 14% и вернулся на уровни весны-лета 2018 года
Для сравнения, за 2018 год рубль снизился к доллару на 17,5%, к евро — на 13,4%. При этом доллар находился на максимуме к рублю – в январе, когда он стоил 71,5 рубля, а на минимуме — в декабре – около 61,5 рубля.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Политика
Премьер Эстонии заявил о важности диалога с Россией
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас полагает, что для его страны было бы лучше вести диалог с Россией.