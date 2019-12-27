Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаПутин подарил школьнице из Обнинска щенка ретривера

Власти Калужской области торжественно вручили 12-летней школьнице Екатерине Папановой подарок от российского президента Владимира Путина - щенка золотистого ретривера. В региональном правительстве сообщили, что животное нужно жительнице Обнинска для терапии.
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Путин подарил обнинской школьнице щенка лабрадора

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Обнинская многодетная семья получила в подарок от президента щенка лабрадора

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Путин подарил обнинской семье собаку

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Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
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Женская молодёжная сборная России проиграла команде США со счётом 0:1 в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею.
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На авиационном заводе компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation в американском городе Уичита, штат Канзас, произошел взрыв.
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Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
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РПЦ изменила правила крещения детей

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Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
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Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре

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Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов

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Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

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Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Российская газета вчера в 00:16
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

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Уфолог обнаружил на марсианской поверхности загадочный символ

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Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
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Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
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Только президент США Дональд Трамп похвалил вторую часть новогоднего американского фильма «Один дома», как фрагмент с ним вырезали.
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Биатлон

Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»

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Общество

Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
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Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

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