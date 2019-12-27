Общество
ТК ЗвездаПутин подарил школьнице из Обнинска щенка ретривера
Власти Калужской области торжественно вручили 12-летней школьнице Екатерине Папановой подарок от российского президента Владимира Путина - щенка золотистого ретривера. В региональном правительстве сообщили, что животное нужно жительнице Обнинска для терапии.
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Политика
Новак пообещал запустить «Северный поток-2» до конца 2020 года
Глава Минэнерго заявил, что потребуется время для дополнительной подготовки Министр энергетики Александр Новак пообещал, что уже в следующем году будет запущен трубопровод "Северный поток — 2".
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Футбол
«Милан» объявил о возвращении Златана
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева произвела фурор в образе рокерши
Терешкович проделала большую работу, представ сразу в нескольких образах.
Политика
Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
Хоккей
Женская сборная России уступила США на МЧМ-2020
Женская молодёжная сборная России проиграла команде США со счётом 0:1 в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
Происшествия
На авиазаводе в Канзасе прогремел взрыв
На авиационном заводе компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation в американском городе Уичита, штат Канзас, произошел взрыв.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Происшествия
Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре
Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
Экономика
Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов
В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Космос
США займутся отслеживанием околоземных астероидов в рамках NEO Surveillance Mission
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Космос
Уфолог обнаружил на марсианской поверхности загадочный символ
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Политика
Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса
Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Музыка
Группа «Кино» перезаписала песню «Троллейбус»
У песни «Троллейбус» уже было несколько версий, она входила в разные альбомы группы «Кино».
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Общество
Канадский телеканал удалил сцену с Трампом из фильма «Один дома-2»
Только президент США Дональд Трамп похвалил вторую часть новогоднего американского фильма «Один дома», как фрагмент с ним вырезали.
Биатлон
Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»
Общество
Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального
Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.