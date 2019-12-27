Общество

РБКРБКПутин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора

Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой. Подарок девочке торжественно вручили власти Калужской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Путин подарил обнинской школьнице щенка лабрадора

Kaluga24.tv03:53

Обнинская семья получила собаку в подарок от Президента

ГТРК Калуга03:26

Владимир Путин подарил щенка обнинской семье

Весть (Калужская область)02:33

Владимир Путин подарил щенка девочке из Обнинска

Знамя.Калуга03:24

Обнинская многодетная семья получила в подарок от президента щенка лабрадора

ТРК Ника02:31

Калужская семья получила щенка от президента России

Калужские новости02:28

Путин подарил обнинской семье собаку

Московский Комсомолец Калуга02:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
ТАСС 11:34
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости 08:24
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
Армия и оружие

Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков в 2019 году неготовностью ряда спутников

Роскосмос не довел число запусков в 2019 году до намеченных 45 в основном из-за неготовности космических аппаратов OneWeb и Минобороны РФ.
ТАСС 10:13
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 10:43
Футбол

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Sports.ru 10:15
Фигурное катание

Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России

Бронзовый призер серии «Гран-при» Александра Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России.
Спорт-Экспресс 08:32
Армия и оружие

Россия, Иран и КНР проводят совместные учения в Индийском океане

RT на русском 07:08
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Происшествия

С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Вести.Ru 06:24
Происшествия

В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека

Два человека погибли, еще 15 пострадали при съезде рейсового автобуса Москва - Тбилиси в кювет в Становлянском районе Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 11:45
Общество

Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина

Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
RT на русском 11:15
Музыка

Верка Сердючка согласилась рассказать на Евровидении, чей Крым

Телеканал 360° вчера в 04:50
Авто

УАЗ остановит выпуск машин до 10 февраля

Pnzdrive 03:25
Космос

В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной

Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Каскад 25 декабря в 07:42
Авто

Skoda объявила скидки на свои автомобили в январе

Car.ru вчера в 05:30
Происшествия

В Канзасе произошел взрыв на авиационном заводе, сообщили СМИ

РИА Новости 11:20
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Хоккей

«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера

«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера. На этот раз российская команда проиграла финскому клубу ТПС — 3:4.
Спорт-Экспресс 11:16
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Саратов 24 вчера в 06:26
Единоборства

Александр Шлеменко оценил шансы Кадырова в бою против Емельяненко

Бывший чемпион Bellator в среднем весе, Александр Шлеменко, считает шуткой вызов, брошенный Рамзаном Кадыровым Александру Емельяненко, но полагает, что у главы Чечни достаточно шансов на победу в поединке с тяжеловесом.
FightTime.ru 24 декабря в 14:56
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию

В подмосковном Воскресенске следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летней школьницы, которая попала в больницу после сдачи нормативов ГТО по плаванию.
РИА Новости 08:29
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК вчера в 19:39
Общество

Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Примечания 09:16
Политика

В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.
Известия 08:31
Киберспорт

Стали известны 10 самых высокооценённых игр 2019 года в Steam

Gmbox.ru 04:00
Армия и оружие

Алжир закупит российские истребители Су-57

News.ru 11:26
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform вчера в 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное