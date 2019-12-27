Общество
РБКПутин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора
Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой. Подарок девочке торжественно вручили власти Калужской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
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В Алматы разбился пассажирский самолет
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Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
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«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
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В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
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Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков в 2019 году неготовностью ряда спутников
Роскосмос не довел число запусков в 2019 году до намеченных 45 в основном из-за неготовности космических аппаратов OneWeb и Минобороны РФ.
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Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России
Бронзовый призер серии «Гран-при» Александра Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России.
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С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека
Два человека погибли, еще 15 пострадали при съезде рейсового автобуса Москва - Тбилиси в кювет в Становлянском районе Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина
Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
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В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
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«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера
«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера. На этот раз российская команда проиграла финскому клубу ТПС — 3:4.
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Единоборства
Александр Шлеменко оценил шансы Кадырова в бою против Емельяненко
Бывший чемпион Bellator в среднем весе, Александр Шлеменко, считает шуткой вызов, брошенный Рамзаном Кадыровым Александру Емельяненко, но полагает, что у главы Чечни достаточно шансов на победу в поединке с тяжеловесом.
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В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию
В подмосковном Воскресенске следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летней школьницы, которая попала в больницу после сдачи нормативов ГТО по плаванию.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Общество
Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального
Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Политика
В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.
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Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.