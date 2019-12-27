Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаПутин подарил школьнице из Обнинска щенка ретривера

Власти Калужской области торжественно вручили 12-летней школьнице Екатерине Папановой подарок от российского президента Владимира Путина - щенка золотистого ретривера. В региональном правительстве сообщили, что животное нужно жительнице Обнинска для терапии.
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Владимир Путин подарил щенка обнинской семье

Весть (Калужская область)02:33

Обнинская семья получила собаку в подарок от Президента

ГТРК Калуга03:26

Владимир Путин подарил щенка девочке из Обнинска

Знамя.Калуга03:24

Путин подарил обнинской школьнице щенка лабрадора

Kaluga24.tv03:53

Обнинская многодетная семья получила в подарок от президента щенка лабрадора

ТРК Ника02:31

Калужская семья получила щенка от президента России

Калужские новости02:28

Путин подарил обнинской семье собаку

Московский Комсомолец Калуга02:11
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Происшествия

Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 14 человек

Национальная служба новостей вчера в 23:30
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

Погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 11:56
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Шоу-бизнес

Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Известный актёр Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущей и модели Алёны Водонаевой, призвавшей россиянок «не рожать рабов».
News.ru 14:31
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила российского лидера Владимира Путина в список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Газета.Ru 13:50
Фигурное катание

Превзошла себя. Фигуристка Косторная превысила свой же мировой рекорд

Представительница женского одиночного фигурного катания, обладательница Гран-при 2019 Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд на чемпионате России в Красноярске.
Радио Sputnik 09:58
Футбол

Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
РБК 07:33
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Авто

УАЗ остановит выпуск машин до 10 февраля

Pnzdrive 03:25
Политика

Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
РИА Новости 14:10
Общество

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
РИА Новости 09:54
Общество

Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело

Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.
RT на русском 13:41
Футбол

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

Футболист присоединится к итальянскому клубу в январе. Златан Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012.
Вести.Ru 14:16
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Политика

Протестующие в Черногории направились в Подгорицу

После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
REGNUM вчера в 19:23
Политика

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
РБК 13:17
Общество

На Николая Расторгуева подал в суд Пенсионный фонд РФ

У Николая Расторгуева появились неожиданные проблемы с законом. На артиста и его партнеров подал в суд Пенсионный фонд России.
Bimru.ru 06:46
Политика

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии и Ливии

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Татар-информ 08:42
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru 14:45
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью

Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
REGNUM 00:36
Авто

Toyota простилась с моделью Mark X

За всю историю было выпущено 6,5 миллионов Mark II и 363,5 тысячи Mark X. Спрос на седан постепенно падал из-за моды на кроссоверы, но ценители заднего привода и «механики» продолжали покупать машину: специально для настоящих фанатов выпускалась особая версия Mark X GRMN.
FormaCar вчера в 02:05
Происшествия

Советницу экс-президента Киргизии отправили под домашний арест

Советницу экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву поместили под домашний арест по обвинению в захвате заложников и организации массовых беспорядков, сообщили РИА Новости в пятницу в секретариате Социал-демократической партии республики.
РИА Новости 13:54
Киберспорт

Valve назвала лучшие игры в Steam за 2019 год

Компания Valve опубликовала чарты Steam за 2019 год в категориях «Самые продаваемые», «Лучшие новинки» и «Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа», а также «Лидеры по числу одновременных игроков».
3DNews 14:18
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 13:51
Экономика

Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Происшествия

Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Интерфакс 08:49
Футбол

«Тоттенхэм» предложил «Реалу» купить Эриксена

Ранее издание Daily Mirror сообщало, что «Реал» готов продать Иско в «Челси» на 44 миллиона евро, чтобы купить Кристиана Эриксена.
RuNews24.ru 11:25
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