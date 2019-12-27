Общество
ТК ЗвездаПутин подарил школьнице из Обнинска щенка ретривера
Власти Калужской области торжественно вручили 12-летней школьнице Екатерине Папановой подарок от российского президента Владимира Путина - щенка золотистого ретривера. В региональном правительстве сообщили, что животное нужно жительнице Обнинска для терапии.
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Происшествия
Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 14 человек
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
Погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Известный актёр Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущей и модели Алёны Водонаевой, призвавшей россиянок «не рожать рабов».
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times включила российского лидера Владимира Путина в список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Фигурное катание
Превзошла себя. Фигуристка Косторная превысила свой же мировой рекорд
Представительница женского одиночного фигурного катания, обладательница Гран-при 2019 Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд на чемпионате России в Красноярске.
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Авто
УАЗ остановит выпуск машин до 10 февраля
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Общество
Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело
Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.
Футбол
Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Футболист присоединится к итальянскому клубу в январе. Златан Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Политика
Протестующие в Черногории направились в Подгорицу
После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
Политика
Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков
Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
Общество
На Николая Расторгуева подал в суд Пенсионный фонд РФ
У Николая Расторгуева появились неожиданные проблемы с законом. На артиста и его партнеров подал в суд Пенсионный фонд России.
Политика
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии и Ливии
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью
Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
Авто
Toyota простилась с моделью Mark X
За всю историю было выпущено 6,5 миллионов Mark II и 363,5 тысячи Mark X. Спрос на седан постепенно падал из-за моды на кроссоверы, но ценители заднего привода и «механики» продолжали покупать машину: специально для настоящих фанатов выпускалась особая версия Mark X GRMN.
Происшествия
Советницу экс-президента Киргизии отправили под домашний арест
Советницу экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву поместили под домашний арест по обвинению в захвате заложников и организации массовых беспорядков, сообщили РИА Новости в пятницу в секретариате Социал-демократической партии республики.
Киберспорт
Valve назвала лучшие игры в Steam за 2019 год
Компания Valve опубликовала чарты Steam за 2019 год в категориях «Самые продаваемые», «Лучшие новинки» и «Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа», а также «Лидеры по числу одновременных игроков».
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Происшествия
Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Футбол
«Тоттенхэм» предложил «Реалу» купить Эриксена
Ранее издание Daily Mirror сообщало, что «Реал» готов продать Иско в «Челси» на 44 миллиона евро, чтобы купить Кристиана Эриксена.