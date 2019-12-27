Общество
RT на русскомПутин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера
Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области. Региональные власти торжественно вручили девочке подарок, который необходим ей для терапии.
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Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан провел запуск своей крупнейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5", которую в дальнейшем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Единоборства
Шлеменко объяснил, почему бой Кадырова и Емельяненко будет настоящим
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров умеет достаточно хорошо бороться и бить руками, поэтому поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко будет настоящим и интересным.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Хоккей
«Авангард» заключил новые контракты с Емелиным и Широковым
Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракты сроком на два года с защитником Алексеем Емелиным и нападающим Сергеем Широковым, информирует пресс-служба омского клуба.
Общество
Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка
Технический сбой произошел в работе некоторых сервисов Альфа-банка.
Гаджеты
Российская компания представила концепт смартфона будущего
Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
Авто
В России выявили 1,5 миллиона машин с дефектами подушек безопасности
В России эксплуатируется более 1,5 миллиона машин, в которых установлены дефектные подушки безопасности японской компании Takata.
Спорт
Глава РУСАДА предрек ужесточение санкций в отношении России
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предрек ужесточение санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Гаджеты
Составлен список технических провалов 2019 года по версии Engadget
Ранее редакция портала Engadget составил список из десяти своих любимых видеоигр, в которые сотрудники портала играли в 2019 году.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Авто
Toyota сняла с производства модель Mark X
На японском заводе Toyota в префектуре Айти собрали последний экземпляр Mark X. Модель снимают с производства, в честь чего устроили пышное прощальное мероприятие.
Происшествия
Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах
Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Политика
Украина отказалась от импорта электроэнергии из России
На Украине окончательно запрещен импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам в соответствии с решением парламента от 4 декабря.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске школьница погибла во время сдачи норм ГТО в бассейне. Об этом сообщат "Московский комсомолец".
Фигурное катание
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Армия и оружие
В Индии сняли с вооружения истребители МиГ-27
МиГ-27 поступил на вооружение индийских ВВС в 1981 году и стал основным истребителем-бомбардировщиком.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Гаджеты
C камерой, как у iPhone 11 Pro. iPad Pro 2020 позируют на рендерах, максимально приближенных к реальности
Рендеры iPad Pro 11 2020: Рендеры iPad Pro 12,9 2020: Обычно инсайдер приводит и габариты новинок, но в данном случае сообщаются лишь размеры младшей модели — 248 x 178,6 x 5,9 мм (7,8 мм учитывая выступ камеры).
Общество
Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения
В пятницу журналисты задали Пескову вопрос, насколько уместно то, что Москва тратит такие деньги на Новый год и украшения и есть ли диспропорция между тратами Москвы и тратами других регионов.
Политика
Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз
Правительства государства Катар и Российской Федерации в пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации приняли решение подписать соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран, — говорится в сообщении.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.