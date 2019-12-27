Общество

RT на русскомRT на русскомПутин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера

Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области. Региональные власти торжественно вручили девочке подарок, который необходим ей для терапии.
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Путин подарил обнинской школьнице щенка лабрадора

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Владимир Путин подарил щенка девочке из Обнинска

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Владимир Путин подарил щенка обнинской семье

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Обнинская семья получила собаку в подарок от Президента

ГТРК Калуга03:26
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Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Космос

Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»

Центр космических запусков Вэньчан провел запуск своей крупнейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5", которую в дальнейшем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
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Шлеменко объяснил, почему бой Кадырова и Емельяненко будет настоящим

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров умеет достаточно хорошо бороться и бить руками, поэтому поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко будет настоящим и интересным.
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Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Хоккей

«Авангард» заключил новые контракты с Емелиным и Широковым

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракты сроком на два года с защитником Алексеем Емелиным и нападающим Сергеем Широковым, информирует пресс-служба омского клуба.
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Происшествия

Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

РБК 06:44
Общество

Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка

Технический сбой произошел в работе некоторых сервисов Альфа-банка.
ТАСС 08:51
Гаджеты

Российская компания представила концепт смартфона будущего

Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
АБН вчера в 07:22
Авто

В России выявили 1,5 миллиона машин с дефектами подушек безопасности

В России эксплуатируется более 1,5 миллиона машин, в которых установлены дефектные подушки безопасности японской компании Takata.
Твой Иркутск 09:00
Спорт

Глава РУСАДА предрек ужесточение санкций в отношении России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предрек ужесточение санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Lenta.ru 06:25
Гаджеты

Составлен список технических провалов 2019 года по версии Engadget

Ранее редакция портала Engadget составил список из десяти своих любимых видеоигр, в которые сотрудники портала играли в 2019 году.
REGNUM вчера в 15:32
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Авто

Toyota сняла с производства модель Mark X

На японском заводе Toyota в префектуре Айти собрали последний экземпляр Mark X. Модель снимают с производства, в честь чего устроили пышное прощальное мероприятие.
Top Gear Russia вчера в 02:49
Происшествия

Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах

Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
РБК вчера в 12:06
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru вчера в 04:27
Политика

Украина отказалась от импорта электроэнергии из России

На Украине окончательно запрещен импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам в соответствии с решением парламента от 4 декабря.
Росбалт 25 декабря в 09:56
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница погибла во время сдачи норм ГТО в бассейне. Об этом сообщат "Московский комсомолец".
Газета.Ru 08:30
Фигурное катание

Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Российская газета 08:41
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Происшествия

Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды

Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Вести.Ru 06:31
Армия и оружие

В Индии сняли с вооружения истребители МиГ-27

МиГ-27 поступил на вооружение индийских ВВС в 1981 году и стал основным истребителем-бомбардировщиком.
ГЛАС.RU 05:21
Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
РБК 08:01
Происшествия

С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Вести.Ru 06:24
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Ведомости 08:44
Гаджеты

C камерой, как у iPhone 11 Pro. iPad Pro 2020 позируют на рендерах, максимально приближенных к реальности

Рендеры iPad Pro 11 2020: Рендеры iPad Pro 12,9 2020: Обычно инсайдер приводит и габариты новинок, но в данном случае сообщаются лишь размеры младшей модели — 248 x 178,6 x 5,9 мм (7,8 мм учитывая выступ камеры).
iXBT.com 08:38
Общество

Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения

В пятницу журналисты задали Пескову вопрос, насколько уместно то, что Москва тратит такие деньги на Новый год и украшения и есть ли диспропорция между тратами Москвы и тратами других регионов.
РИА Новости 04:31
Политика

Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз

Правительства государства Катар и Российской Федерации в пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации приняли решение подписать соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран, — говорится в сообщении.
News.ru 08:28
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
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