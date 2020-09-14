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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.В источнике
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Lenta.ru

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии

Lenta.ruвчера в 09:12
Комсомольская правда

Протесты в Белоруссии, последние новости на 15 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Комсомольская правда18:02
Российская газета

Путин напомнил Лукашенко позицию Москвы по событиям в Беларуси

Российская газетавчера в 10:51
РИА Новости

Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным

РИА Новостивчера в 11:45
ТАСС

Путин: белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране

ТАССвчера в 09:32
RT на русском

Как прошли переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

RT на русском18:36
URA.Ru

Путин сделал заявление в ходе переговоров с Лукашенко

URA.Ruвчера в 08:55
КП - Беларусь

Видеофакт. Что сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи?

КП - Беларусьвчера в 12:10

США частично запретили импорт из Синьцзян-Уйгурского района КНР

Вашингтон, 14 сентября 2020, 22:16 — REGNUM Ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона, сообщается в заявлении американского министерства внутренней безопасности от 14 сентября.
США частично запретили импорт из Синьцзян-Уйгурского района КНР
REGNUMвчера в 15:16

СМИ узнали об обсуждении Германией санкций против России из-за Навального

Немецкие власти из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального рассматривают возможность ввести против России различные санкции, в том числе заморозку активов и запрет на въезд в отношении ряда лиц.
РБК20:02
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Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий.
РБКвчера в 07:37
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Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

В интервью РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия «БРАМОС» Александр Максичев сообщил о ведущихся работах по созданию крылатой ракеты «Брамос» для уничтожения воздушных целей типа самолетов радиообнаружения и наведения AWACS.
Военное деловчера в 22:56
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъвчера в 12:19
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Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит

Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 13:07
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Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
RT на русском18:58
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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