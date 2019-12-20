Политика
Lenta.ruПутин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»
Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 декабря.
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Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Происшествия
В центре Киева совершено нападение на полицейских
На главной улице Киева группа молодых людей напала на полицейских, сообщила 20 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны
Содружество Независимых государств никогда не забудет подвига советских людей во время Великой Отечественной войны, и западным странам стоит иметь это в виду, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Космос
В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner
Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба
Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
Политика
Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы у здания ФСБ в Москве
Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы на Большой Лубянке рядом со зданием ФСБ, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Хоккей
Определились тренеры команд на Матче звезд КХЛ
Стали известны тренеры команда на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.
Политика
Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко
Экономика
Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ
Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
Кино
Ксения Собчак посетила премьеру фильма «Союз спасения»
Премьера нового фильма о восстании декабристов состоялась вечером 18 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».
Армия и оружие
Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС
Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Первый сезон сериала «Ведьма» вышел на стриминговом сервисе Netflix. Он доступен на сайте сервиса с 20 декабря.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Политика
20 декабря состоялось внеочередное заседание городской думы
По предложению принимавшего участие в заседания губернатора Анатолия Артамонова временно исполняющим обязанности городского головы был назначен Дмитрий Денисов.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Игры
Игорь и Рыжий лес в новых трейлерах Chernobylite
Как и обещалось ранее, мегапатч открывает игрокам новую локацию, Рыжий лес.
Футбол
Глава Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Происшествия
Спецслужбы после начала стрельбы на Лубянке в течение часа не могли установить число нападавших
Спецслужбы после начала стрельбы на Лубянке в течение часа не могли установить число нападавших, сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на источники.
Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Культура
Дизайнер раскрыла смысл костюма Дейнерис в «Игре престолов»
Дизайнер Мишель Клэптон раскрыла смысл костюма Дейнерис в восьмом сезоне "Игры престолов".
Общество
Акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления
Акционеры «Яндекса» проголосовали за изменение структуры корпоративного управления компанией, предложенное ее советом директоров, говорится в сообщении «Яндекса».
Происшествия
Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Биатлон
Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси, Миронова — четвёртая
Политика
Владимир Путин заявил, что новой пенсионной реформы не будет
Девушка уточнила, грядет ли в стране новая пенсионная реформа и будет ли стабильность в этой сфере. Ответ Путина был весьма лаконичен.