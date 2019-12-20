Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 декабря.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Путин поддержал обсуждение Донбасса парламентами «нормандской четверки»

РБК07:03

Оппозиция Украины не исключает возможности контактов парламентов в «нормандском формате»

ТАСС08:00

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

RT на русском05:06

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

REGNUM05:34

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Интерфакс05:27

Путин поддержал идею о межпарламентской «нормандской четверке»

Российская газета05:35

СФ может обсудить «нормандский диалог» с парламентариями Франции и ФРГ

РИА Новости05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Происшествия

В центре Киева совершено нападение на полицейских

На главной улице Киева группа молодых людей напала на полицейских, сообщила 20 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.
REGNUM 06:06
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 09:23
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Политика

Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны

Содружество Независимых государств никогда не забудет подвига советских людей во время Великой Отечественной войны, и западным странам стоит иметь это в виду, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:41
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Космос

В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
REGNUM 07:57
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
РИА Новости вчера в 16:59
Политика

Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
РИА Новости 05:10
Происшествия

Один человек погиб в результате стрельбы у здания ФСБ в Москве

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы на Большой Лубянке рядом со зданием ФСБ, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
Москва 24 вчера в 10:44
Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
RT на русском 09:24
Хоккей

Определились тренеры команд на Матче звезд КХЛ

Стали известны тренеры команда на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.
Спорт-Экспресс 08:13
Политика

Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко

Комсомольская правда 08:18
Экономика

Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ

Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
URA.Ru вчера в 21:13
Кино

Ксения Собчак посетила премьеру фильма «Союз спасения»

Премьера нового фильма о восстании декабристов состоялась вечером 18 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».
Пятый канал вчера в 01:23
Армия и оружие

Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
REGNUM вчера в 00:26
Кино

На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»

Первый сезон сериала «Ведьма» вышел на стриминговом сервисе Netflix. Он доступен на сайте сервиса с 20 декабря.
Известия 09:30
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Политика

20 декабря состоялось внеочередное заседание городской думы

По предложению принимавшего участие в заседания губернатора Анатолия Артамонова временно исполняющим обязанности городского головы был назначен Дмитрий Денисов.
Российская газета 09:28
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Игры

Игорь и Рыжий лес в новых трейлерах Chernobylite

Как и обещалось ранее, мегапатч открывает игрокам новую локацию, Рыжий лес.
Игромания.ру 08:51
Футбол

Глава Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Интерфакс - Россия 03:02
Происшествия

Спецслужбы после начала стрельбы на Лубянке в течение часа не могли установить число нападавших

Спецслужбы после начала стрельбы на Лубянке в течение часа не могли установить число нападавших, сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 09:31
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о приставаниях продюсера-педофила

Bimru.ru 02:19
Политика

«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 08:56
Культура

Дизайнер раскрыла смысл костюма Дейнерис в «Игре престолов»

Дизайнер Мишель Клэптон раскрыла смысл костюма Дейнерис в восьмом сезоне "Игры престолов".
Piter.tv вчера в 03:55
Общество

Акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления

Акционеры «Яндекса» проголосовали за изменение структуры корпоративного управления компанией, предложенное ее советом директоров, говорится в сообщении «Яндекса».
Коммерсантъ 07:28
Происшествия

Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»

Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Российская газета 07:21
Биатлон

Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси, Миронова — четвёртая

RT на русском 09:31
Политика

Владимир Путин заявил, что новой пенсионной реформы не будет

Девушка уточнила, грядет ли в стране новая пенсионная реформа и будет ли стабильность в этой сфере. Ответ Путина был весьма лаконичен.
Волга-Каспий вчера в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное