Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 декабря.

Политика В Минске проходят переговоры России и Украины по газу Российская делегация в составе главы «Газпрома» Алексея Миллера, министра энергетики Александра Новака и вице-премьера Дмитрия Козака проводит в Минске переговоры с Украиной по газу.

Происшествия Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.

Политика Британский парламент поддержал соглашение по Brexit Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.

Экономика Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной новогодней встрече с журналистами.

Общество Нештрафуемый порог превышения скорости снизят Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.