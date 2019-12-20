Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 декабря.
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