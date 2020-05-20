Экономика
РЕН ТВПутин поддержал идею докапитализации «Росагролизинга» на 6 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Минсельхоза докапитализировать "Росагролизинг" на 6 млрд рублей.
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Патрушев просит докапитализировать Росагролизинг на 6 млрд руб. для поставок техники АПК
Интерфакс - Россиявчера в 08:12
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Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Общество
Госдума в два раза повысит пособия по уходу за детьми
Москва, 20 мая 2020, 18:52 — REGNUM Депутаты Госдумы и члены Совфеда от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым внесли в нижнюю палату парламента поправки, повышающие пособие по уходу за детьми до 6 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 11:52
Общество
Путин анонсировал начало ЕГЭ 29 июня
ЕГЭ начнется 29 июня, сообщил президент Владимир Путин.
Ведомости 07:26
Здоровье
Тридцать новых заражений выявлено в Архангельской области
На 21 мая общее число заболевших Covid-19 в Архангельской области составило 888 человек.
Северные Новости 06:41
Футбол
Четыре легионера «Оренбурга» вернутся в Россию 22 мая
Оренбург, 21 мая 2020, 14:30 — REGNUM Иностранные футболисты «Оренбурга» 22 мая вернутся в Россию для подготовки к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
REGNUM 07:30
Происшествия
Жителей двух сёл Волгоградской области госпитализируют с коронавирусом
В Котельниковском районе Волгоградской области жителей двух населенных пунктов госпитализируют с коронавирусом.
РИАЦ 19 мая в 07:20
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Здоровье
В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса
В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:58
Общество
В России могут ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
В настоящее время уголовная ответственность предусмотрено только для компаний, в которых работникам выплачивается «серая» зарплата в размере 100 тыс. рублей и выше, напомнил Артамонов.
REGNUM 07:34
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:58
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
Под Ярославлем еще один медведь вышел к людям
Напомним, ранее молодой медведь напал на прохожего на окраине Ярославля. Мужчину спас таксист, отпугнувший зверя гудками и светом фар.
Российская газета 05:16
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Общество
Верховный суд уточнил, за какие ошибки судей могут лишить мантии
Верховный суд РФ разъяснил, какое количество процессуальных ошибок должен допустить судья, чтобы лишиться мантии: спать на заседании нельзя, но опоздать на работу можно.
РИА Новости 07:19
Происшествия
Жителя Анапы, убившего соседей из-за музыки, освободили в зале суда
Жителя Анапы, убившего двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда.
Российская газета 05:20
Кино
В Сети появился трейлер фильма HBO о преследовании геев в Чечне
HBO снял документальную ленту о притеснениях за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Чечне.
Росбалт 02:54
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 19 мая в 15:30
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости вчера в 21:20
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.
Lenta.ru вчера в 14:22
Общество
Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома
Тарантас Ньюс 06:23
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Авто
Электропикап Hummer получит съемную крышу
Концерн General Motors, возрождающий бренд Hummer в виде модели электрического пикапа, который станут выпускать под маркой GMC, оснастит машину складной крышей.
Коммерсантъ 06:56
Биатлон
Драчёв отреагировал на уход Касперовича в сборную Болгарии по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону.
Чемпионат 06:17
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews вчера в 03:19
Происшествия
Глава администрации Азова арестован по делу о превышении полномочий
Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Коммерсантъ вчера в 18:27
Общество
В Туле медсестра надела купальник под защитный костюм из-за жары
Одна из медсестер решила надеть купальник вместо униформы, так как в защитном костюме было очень жарко.
RuNews24.ru 19 мая в 19:14
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов
Олимпийский чемпион 1984 года по хоккею, легендарный игрок московского ЦСКА Александр Герасимов скончался на 62-м году жизни, сообщает пресс-служба «армейцев».
News.ru 07:36
Общество
ВОЗ: Россия находится в фазе стабилизации ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в России вошла в стадию стабилизации, передает ТАСС слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.
Газета.Ru вчера в 04:01