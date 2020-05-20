Экономика
РЕН ТВПутин поддержал идею докапитализации «Росагролизинга» на 6 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Минсельхоза докапитализировать "Росагролизинг" на 6 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Патрушев просит докапитализировать Росагролизинг на 6 млрд руб. для поставок техники АПК
Интерфакс - Россиявчера в 08:12
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Общество
Visa и Сбербанк запустили магазин без касс и продавцов
Для расчета покупателю потребуется скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка, привязав к своему аккаунту банковскую карту Visa.
МонаВиста вчера в 10:49
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Происшествия
В Донбассе умер комбат батальона «Луганск-1», заявили в МВД Украины
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания в Луганской области Украины, еще трое бойцов получили ранения, сообщила в четверг пресс-служба Министерства внутренних дел страны.
РИА Новости 02:33
Общество
В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию
Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что если торговая сеть не устранит недостатки, то ей грозит лишение лицензии.
ТагилСити.ру вчера в 13:16
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Политика
В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Замглавы украинского МИДа Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против Москвы в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК вчера в 21:32
Здоровье
В России предупредили о возможном росте смертности от рака
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 03:25
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия вчера в 14:13
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить рекомендацию о безопасной рассадке
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о «противовирусной» рассадке в салонах самолетов.
Известия 03:03
Общество
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило пять миллионов.
Фонтанка.Ру 02:21
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY вчера в 17:47
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Общество
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
Lenta.ru 00:58
Шоу-бизнес
Рудковская в мини восхитила подписчиков красотой ног
45-летняя российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель Яна Рудковская продолжает восхищать подписчиков своей шикарной фигурой и зажигательными танцами.
Московский Комсомолец 03:18
Общество
В Осло: Россия может выкачать «норвежскую нефть» из трансграничных месторождений
По словам норвежского политика, на границе России и Норвегии, к северу от границы льдов, существуют трансграничные месторождения нефти и газа, расположенные по обе стороны от границы.
Военное обозрение 01:42
Общество
Передвижение по Чечне запретили на четыре дня Ураза-байрама
Власти Чечни ввели запрет на передвижение по республике с 23 по 26 мая, в дни празднования Ураза-байрама.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Авто
BMW начала продажи эксклюзивной серии BMW M4
В России стартовали продажи лимитированной серии BMW M4 Edition ///M Heritage.
Тарантас Ньюс 03:07
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Здоровье
В Саратовской области выявили 92 новых носителя коронавируса
Выявлены носители коронавируса — 29 человек из числа контактных лиц, трое прибыли из других территорий с признаками ОРВИ, 60 случаев — из неустановленных источников заражения.
REGNUM вчера в 03:29
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
Игры
Serious Sam 4 выйдет на PC в августе
Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK вчера в 15:50