Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 5K

Происшествия В Донбассе умер комбат батальона «Луганск-1», заявили в МВД Украины Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания в Луганской области Украины, еще трое бойцов получили ранения, сообщила в четверг пресс-служба Министерства внутренних дел страны. 13

Происшествия Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима. 554

Политика В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал Замглавы украинского МИДа Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против Москвы в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года. 122

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. 1

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции. 481

Общество В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов. 182

Общество Глава района Адыгеи ушел в отставку Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики. 126

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Общество Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте. 240

Общество Авиаперевозчики попросили отменить рекомендацию о безопасной рассадке Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о «противовирусной» рассадке в салонах самолетов. 324

Кино Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 4

Общество Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии. 14

Авто BMW начала продажи эксклюзивной серии BMW M4 В России стартовали продажи лимитированной серии BMW M4 Edition ///M Heritage.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K