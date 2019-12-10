Политика

АБНАБНПутин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
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Владимир Путин
В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный и еще хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем.
— Владимир ПутинРИА Новости 10:22

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