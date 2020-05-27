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Газета.RuГазета.RuПутин поддержал идею о максимальных пособиях для разорившихся ИП

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда поддержал идею о назначении максимальных пособий по безработице для разорившихся бизнесменов.
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Владимир Путин
Учитывая сегодняшнее положение на рынке труда, согласен продлить на три месяца выплату пособий по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Такая мера, договоримся давайте об этом, будет действовать до 1 октября 2020 года.
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Владимир Путин в три раза увеличил пособие по безработице

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