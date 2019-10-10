Футбол

МИР 24МИР 24Путин поддержал идею создать футбольный «колхоз»

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создать фонд для финансирования российских футбольных клубов. Предполагается, что деньги из него будут справедливо распределять по командам, пишет «Интерфакс».
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Станислав Черчесов — о предложении Владимира Путина создать единый фонд поддержки спонсорами футбольных клубов

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