Футбол
МИР 24Путин поддержал идею создать футбольный «колхоз»
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создать фонд для финансирования российских футбольных клубов. Предполагается, что деньги из него будут справедливо распределять по командам, пишет «Интерфакс».
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Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
Интерфакс-Спортвчера в 11:45
Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться
ТАСС Спортвчера в 14:44
Спонсорский колхоз: в России может быть создан единый спонсорский фонд для профессионального футбола
Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:09
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