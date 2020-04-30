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Газета.RuГазета.Ru
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
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Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".В источнике
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Путин ответил на предложение спеть «День Победы» с балкона

РБК 09:26
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Путин пообещал выйти на балкон и спеть «День Победы» 9 мая

Lenta.ru 08:47
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Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Газета.Ru 07:46
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