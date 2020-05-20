Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриям на 4,5 млрд рублей.

Общество Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег». 81

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