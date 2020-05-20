Коронавирус
РЕН ТВПутин поддержал идею увеличить объем поддержки аграриев на 4,5 млрд
Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриям на 4,5 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Авто
Финансист рассказал, как изменятся цены на автомобили в России
Новые автомобили подорожают на фоне пандемии коронавируса и изменений курса валют.
Вечерняя Москва 10:58
Общество
Москвичей ждет самый холодный день мая
Четверг станет самым холодным днем этого мая, уточнил синоптик.
Вечерняя Москва 06:41
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Политика
Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Минниханова на новый срок
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на выборы главы республики в 2020 году.
Газета.Ru 12:50
Общество
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони.
Российская газета 12:06
Здоровье
Коронавирус выявили ещё у 38 пациентов в Забайкалье
Количество людей, госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Забайкалье, за сутки увеличилось на 38 и составило 684 человека.
Zabnews.ru 22:34
Общество
Магазинам разрешили отказывать в обслуживании клиентам без масок
В Роспотребнадзоре рассказали, что торговые точки имеют право отказывать в обслуживании клиентам, не соблюдающим масочный режим.
Известия 05:06
Кино
Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max
Фильм «Лига справедливости» в режиссерской версии выйдет на HBO Max в 2021 году, уже подтверждено что в расширенной версии появится персонаж Дарксайд.
Sibnet Новости 22:38
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Политика
В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против России в связи с задержанием кораблей на входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК 21:32
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru 18:21
Хоккей
ЧМ по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, а не в России
Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, передает Iltalehti. Напомним, право на проведение турнира было отдано России.
Газета.Ru 11:58
Религия
День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая
21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда 23:10
Наука
Создана убивающая коронавирус супермаска
Представители команды Индианского университета, участвующие в разработке специальной ткани на протяжении последних шести лет, заметили, что способность вируса к заражению организма полностью устраняется при контакте с супермаской за одну минуту.
Lenta.ru 04:51
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Экономика
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings вчера в 15:30
Футбол
Президент «Хетафе»: «Месси и Гвардиола однажды могли перейти к нам»
Капитан "Барселоны" Лионель Месси и экс-наставник каталонской команды Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити", в своё время могли оказаться в "Хетафе".
Soccer.ru 22:56
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53