Коронавирус
РЕН ТВПутин поддержал идею увеличить объем поддержки аграриев на 4,5 млрд
Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриям на 4,5 млрд рублей.
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Президент России Владимир Путин поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.Коммерсантъвчера в 09:11
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Хоккей
Темнокожий хоккеист рассказал об издевательствах в Канаде
Газета.Ru 19 мая в 20:30
Общество
В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя граждан, то есть за неоправданный бытовой шум.
РИА Новости вчера в 23:09
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Ежемесячная денежная выплата назначается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и выплачивается одному из родителей или иному законному представителю ребенка, являющемуся гражданином Российской Федерации и проживающему на территории Российской Федерации.
Звезда Алтая 00:30
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета вчера в 11:38
Общество
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм.
РИА Новости вчера в 08:39
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Общество
У Мосгорсуда требуют заблокировать YouTube
Консалтинговая компания Ontarget подала иск в Мосгорсуд с требованием заблокировать видеохостинг YouTube, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на истца и материалы суда.
Газета.Ru вчера в 09:57
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить авиабилеты без штрафа
Пассажирам разрешается дважды поменять даты и направление без штрафа, говорится в пресс-релизе на официальном сайте перевозчика.
РИА Новости вчера в 21:56
Футбол
Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на продление контракта с московским клубом.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:22
Транспорт
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора касательно рассадки людей в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело о невыплатах компенсаций медикам
Сергей Коньков / Известия Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о халатности по факту невыплат денежных средств сотрудникам больницы в Армавире.
РЕН ТВ 19 мая в 11:03
Общество
Волгоградцы обязаны носить маски и перчатки
20 мая в регионе заработал перчаточно-масочный режим – волгоградцы не могут посещать общественные места без масок и перчаток.
Волгоградская правда вчера в 22:02
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России.
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс вчера в 15:04
Футбол
Новый сезон чемпионата Италии начнется 1 сентября
На заседании было принято решение о том, что в случае новой приостановки чемпионата, чемпион будет определен в матчах, которые будут в формате плей-офф.
Metaratings вчера в 12:57
Происшествия
Под Челябинском автомобиль ГИБДД сбил девушку-пешехода
REGNUM вчера в 14:28
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском вчера в 08:53
Здоровье
В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая
Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая.
Коммерсантъ Краснодар вчера в 10:07
Авто
ТОП-5 самых дешевых иномарок в России в мае
Аналитики провели соответствующие исследования и составили перечень самых востребованных машин иностранного производства, которые отличаются низкой ценой.
Car.ru 18 мая в 04:33
Происшествия
В Анапе буйная женщина не пускала в подъезд жильцов без масок
Известия вчера в 17:51
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Армия и оружие
Украинские военные убили двух бойцов ополчения в Донбассе
Росбалт 18 мая в 02:44
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10