с чего всё началось

Общество В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя граждан, то есть за неоправданный бытовой шум. 3

Общество Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет Ежемесячная денежная выплата назначается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и выплачивается одному из родителей или иному законному представителю ребенка, являющемуся гражданином Российской Федерации и проживающему на территории Российской Федерации. 12

Общество Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм. 26

Общество Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. 13

Политика Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 7

Общество У Мосгорсуда требуют заблокировать YouTube Консалтинговая компания Ontarget подала иск в Мосгорсуд с требованием заблокировать видеохостинг YouTube, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на истца и материалы суда. 1,6K

Футбол Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с ЦСКА Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на продление контракта с московским клубом.

Транспорт Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора касательно рассадки людей в салоне, сообщает «Коммерсантъ». 2

Происшествия СКР возбудил первое уголовное дело о невыплатах компенсаций медикам Сергей Коньков / Известия Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о халатности по факту невыплат денежных средств сотрудникам больницы в Армавире. 897

Общество Волгоградцы обязаны носить маски и перчатки 20 мая в регионе заработал перчаточно-масочный режим – волгоградцы не могут посещать общественные места без масок и перчаток. 257

Общество Мясников развеял новые слухи о медицинских масках Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора. 379

Политика В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России. 474

Футбол Новый сезон чемпионата Италии начнется 1 сентября На заседании было принято решение о том, что в случае новой приостановки чемпионата, чемпион будет определен в матчах, которые будут в формате плей-офф.

Здоровье В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая. 329

Авто ТОП-5 самых дешевых иномарок в России в мае Аналитики провели соответствующие исследования и составили перечень самых востребованных машин иностранного производства, которые отличаются низкой ценой.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 940