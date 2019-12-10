Политика

АБНАБНПутин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
Читать в источнике
Комментировать50
Владимир Путин
В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный и еще хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем.
— Владимир ПутинРИА Новости 10:22

Подробнее о событии

Путин поддержал идею наказывать чиновников за оскорбления граждан

Коммерсантъ11:12

Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство

РИА Новости10:22

Путин поддержал инициативу увольнять чиновников за хамство

Известия10:41

Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство в адрес граждан

RT на русском10:37

СПЧ готовит поправки в законы для увольнения чиновников за хамство

ТАСС12:35

Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство

Интерфакс10:28

Путин поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

РБК11:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Политика

Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Газета.Ru 12:40
Армия и оружие

Атаковать израильские истребители разрешили С-300 и Bavar-373

Иранским Bavar-373 и сирийским С-300 дано разрешение атаковать израильские истребители, но имеется условие.
Южный Федеральный 07 декабря в 23:19
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 08 декабря в 07:32
Политика

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Российская газета 13:33
Политика

Путин пообещал продвинуть законопроект об уголовном проступке

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) пообещал «придать динамику» законопроекту, который вводит понятие «уголовный проступок».
РБК 12:59
Политика

Лавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН

Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
Вести.Ru 14:19
Политика

Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину

Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 00:00
Авто

В России отзывают более 1,1 тысячи автомобилей Subaru Impreza

По сообщению пресс-службы Росстандарта, российский офис марки объявил о начале добровольной отзывной кампании, которая затронет 1 125 автомобилей Subaru Impreza и XV.
SpeedMe 04:33
Происшествия

Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева

Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
ТАСС 07:24
Спорт

Дженкинс: ВАДА запретило российский гимн и флаг – мелодию и тряпку

На самом деле ВАДА не отстранило сборную России – оно лишь запретило российский гимн и флаг – мелодию и тряпку.
Metaratings 05:07
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс 05:51
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 14:21
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Гаджеты

У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp

У миллионов пользователей в мире перестанет работать WhatsApp 2020 году.
Первое альтернативное телевидение 02:43
Происшествия

Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
RT на русском 14:17
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
RT на русском 12:18
Политика

Лавров: РФ предложила США договор о недопустимости ядерной войны

Россия предложила США принять соглашение о недопустимости объявления ядерной войны между двумя странами, — цитирует Лаврова «Интерфакс».
News.ru 14:05
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Известия 12:03
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com вчера в 23:17
Футбол

Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»

Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".
Вести.Ru 14:13
Общество

Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах

24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
RT на русском 13:13
Экономика

В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Вести.Ru вчера в 10:40
Политика

Трамп назвал смехотворными обвинения в рамках импичмента

Демократы в палате представителей США представили проект официальных обвинений против президента Дональда Трампа по двум статьям: использование служебного положения в личных целях и воспрепятствование работе конгресса.
Газета.Ru 12:57
Авто

Дилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году

В 2020 году совокупный объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России резко сократится, заявил журналистам президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
РБК 11:02
Шоу-бизнес

Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью

Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
Вокруг ТВ вчера в 18:01
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео выступления Носкова после инсульта

Рамблер 13:22
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
РБК 12:17
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.
Piter.tv вчера в 23:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное