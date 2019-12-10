Политика
АБНПутин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
Читать в источнике
Оценить49
В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный и еще хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Политика
Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России
Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Армия и оружие
Атаковать израильские истребители разрешили С-300 и Bavar-373
Иранским Bavar-373 и сирийским С-300 дано разрешение атаковать израильские истребители, но имеется условие.
Гаджеты
В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost
На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Политика
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины
Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Политика
Путин пообещал продвинуть законопроект об уголовном проступке
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) пообещал «придать динамику» законопроекту, который вводит понятие «уголовный проступок».
Политика
Лавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН
Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
Политика
Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину
Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Авто
В России отзывают более 1,1 тысячи автомобилей Subaru Impreza
По сообщению пресс-службы Росстандарта, российский офис марки объявил о начале добровольной отзывной кампании, которая затронет 1 125 автомобилей Subaru Impreza и XV.
Происшествия
Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева
Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
Спорт
Дженкинс: ВАДА запретило российский гимн и флаг – мелодию и тряпку
На самом деле ВАДА не отстранило сборную России – оно лишь запретило российский гимн и флаг – мелодию и тряпку.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Гаджеты
У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
У миллионов пользователей в мире перестанет работать WhatsApp 2020 году.
Происшествия
Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Политика
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
Политика
Лавров: РФ предложила США договор о недопустимости ядерной войны
Россия предложила США принять соглашение о недопустимости объявления ядерной войны между двумя странами, — цитирует Лаврова «Интерфакс».
Происшествия
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»
Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".
Общество
Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах
24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Политика
Трамп назвал смехотворными обвинения в рамках импичмента
Демократы в палате представителей США представили проект официальных обвинений против президента Дональда Трампа по двум статьям: использование служебного положения в личных целях и воспрепятствование работе конгресса.
Авто
Дилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году
В 2020 году совокупный объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России резко сократится, заявил журналистам президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
Шоу-бизнес
Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью
Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.