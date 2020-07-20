Президент РФ Владимир Путин считает правильным решение организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на следующий год.

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В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи, передает ТАСС. Решение организаторов акции перенести ее на следующий год Владимир Путин одобрил.

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

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