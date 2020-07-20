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Российская газетаРоссийская газетаПутин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи, передает ТАСС. Решение организаторов акции перенести ее на следующий год Владимир Путин одобрил.
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с чего всё началось

Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год

Президент РФ Владимир Путин считает правильным решение организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на следующий год.
ТАСС07:04

Подробнее о событии

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ведомости07:34

Путин поддержал идею перенести «Бессмертный полк» на следующий год

РИА Новости07:32

Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год

РБК07:18

Путин согласился с переносом шествия «Бессмертного полка» на 2021 год

Парламентская газета07:12

Путин перенес «Бессмертный полк» на 2021 год

Коммерсантъ07:09

Движение «Бессмертный полк» поддержало решение Путина о переносе шествия

REGNUM07:34

«Бессмертный полк России» перенес шествие на 2021 год

ТАСС07:46
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Общество

Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки

Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
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Происшествия

В Екатеринбурге на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки

В Екатеринбурге на Сортировке у "Монетки" на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки.
Екатеринбург в эфире 07:14
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Политика

Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 07:03
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Армия и оружие

В Черном море начались украинско-американские учения

В Черном море стартовали учения Sea Breeze 2020, в которых принимают участие восемь стран, сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Интерфакс 06:20
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Общество

Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске

По словам защитника, адвокаты не доводили до Фургала информацию о проходящих в крае акциях протеста, но во время судебного заседания губернатор сообщил, что получил телеграмму от Жириновского, в которой тот подробно рассказал о происходящих событиях.
Lenta.ru 07:11
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета 18 июля в 06:33
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Футбол

Ещенко грубо ответил на сообщение болельщика «Зенита» в соцсетях

RT на русском 07:36
Единоборства

Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби

Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о следующих боях заявил, что первый бой российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова после пандемии коронавируса пройдет в октябре в полюбившемся всем городе Абу-Даби.
CT news 06:11
Происшествия

Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

RT на русском 03:28
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Происшествия

СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Следствие решило освободить администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Газета.Ru 07:30
Происшествия

В Саратове произошло нападение на следователя

Нападение произошло в понедельник в Саратове на сотрудника областного управления СК РФ, угрозы его жизни нет, сообщило ведомство.
РИА Новости 07:17
10
Общество

В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус

«Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:03
Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Здоровье

Голикова поручила обеспечить лечение от коронавируса в психоневрологических интернатах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минтруду разработать и направить в регионы рекомендации по маршрутизацию пациентов с психическими заболеваниями, у которых был выявлен коронавирус, а также организовать достаточное число инфекционных отделений для их лечения.
Будущее России. Национальные проекты 07:04
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Общество

В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании

Протестующие встанут около монастыря, который посетит король Филипп VI. В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании.
Piter.tv 07:03
Гаджеты

Наушники OnePlus Buds будут стоить меньше 100 долларов

В своём рекламном плакате OnePlus объявила, что грядущие наушники будут стоить менее 100 долларов.
ITZine.ru 02:56
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Экономика

Россиянам до 15 августа начислят новую выплату 15 тысяч рублей

Граждане РФ, учредители предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций, могут получить субсидию в размере более 15 тысяч рублей до 15 августа.
iReactor вчера в 21:47
Автоспорт

Хэмилтон раскритиковал гонщиков за отношение к антирасистской акции

Sport.ru 02:29
10
Футбол

Зенит — Спартак 2:1

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
BetOn вчера в 12:17
2
Игры

Геймер использовал ремейк MediEvil для запуска игры PS1 на PS4

Актуальные Новости 01:19
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Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Авто

«АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам Lada Niva

Первые экземпляры модели Lada Niva начали поступать в дилерские центры «АвтоВАЗа». Продажи модели будут запущены в ближайшее время.
Известия 02:12
Экономика

Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»

Николай Печерников, автор журнала «Интересант» в Питере, предсказывает «черный август» в 2020 году.
ToDay News Ufa 07:17
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Общество

Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил о своей отставке

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
РИА Новости 07:45
Кино

Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

Коммерсантъ 07:20
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Шоу-бизнес

Навка восхитила Сеть снимком в белоснежном костюме и серьгах-кольцах

Фигуристка выбрала для мероприятия элегантный брючный костюм и крупные серьги.
News.ru 18 июля в 09:20
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Здоровье

Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 02:52
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