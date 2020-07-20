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Российская газетаПутин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи, передает ТАСС. Решение организаторов акции перенести ее на следующий год Владимир Путин одобрил.
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Президент РФ Владимир Путин считает правильным решение организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на следующий год.ТАСС07:04
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