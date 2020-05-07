Экономика
Российская газетаПутин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации
Для реализации своей инвестпрограммы РЖД собирается выпустить бессрочные облигации. Сделать это нужно уже в этом году, поддержал на совещании по развитию транспорта идею главы РЖД президент.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Армия и оружие
Сирийская армия в Идлибе уничтожила два турецких бульдозера
Ранее боевики оппозиции из противотанковых ракетных комплексов уничтожили два бульдозера, которые принадлежали сирийской армии.
Военное дело вчера в 07:25
Экономика
Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше
Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности.
Коммерсантъ вчера в 16:03
Происшествия
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
Общество
Собянин запретил посещать магазины без масок и перчаток
С 12 мая в Москве вводится обязательное ношение респираторов или масок, закрывающих рот и нос, и перчаток для пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов.
РБК 09:18
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС
«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
Live24 вчера в 04:58
Армия и оружие
Разведку у границ России вели 24 иностранных летательных аппарата
Москва, 8 мая 2020, 04:08 — REGNUM На прошедшей неделе 24 летательных аппарата иностранных государств (19 самолётов-разведчиков и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM 21:08
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
Политика
Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.
РБК 22:31
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
Наука
Ученые назвали основную причину распространения коронавируса
Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете.
Lenta.ru 22:26
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 518
RT на русском вчера в 22:49
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 вчера в 09:02
Авто
Объявлены кроссоверы, не уступающие внедорожникам на бездорожье
Специалисты назвали пять кроссоверов, которые в проходимости не уступают внедорожникам.
МедиаПоток вчера в 05:33
Здоровье
В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM вчера в 00:27
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Общество
Онищенко заявил, что коронавирус «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил в эфире НСН о том, что коронавирус уже «выдыхается».
Общественное телевидение России 01:19
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 26 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 26 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает 7 мая оперативный штаб.
ВЕТТА 03:50
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для «Венома»
Цифровой художник под ником spdrmnkyxxiii изобразил на новом арте актера Вуди Харрельсона в образе злодея Карнажа.
Piter.tv 06:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Экономика
СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США
В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP).
Известия 20:41
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone появится песчаная карта
Чемпионат вчера в 08:19
Футбол
РФС планирует доиграть сезон РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.
Газета.Ru 10:15
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 10:16
Политика
Российские военные завершили дезинфекцию пансионатов в Ломбардии
«Российские военнослужащие завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 22:34
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс 17:42
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Шоу-бизнес
Папарацци запечатлели реальную фигуру Ким Кардашьян без фотошопа
Журналисты запечатлели Ким Кардашьян в купальнике, когда она выходила к безлюдному пляжу.
Актуальные Новости 04:31