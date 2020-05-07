Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации

Для реализации своей инвестпрограммы РЖД собирается выпустить бессрочные облигации. Сделать это нужно уже в этом году, поддержал на совещании по развитию транспорта идею главы РЖД президент.
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Путин поддержал выпуск облигаций РЖД в 2020 году

Взгляд.ру09:11

Путин поручил подготовить нормативную базу для вечных бондов

РИА Новости09:27

Президент попросил оперативно подготовить регуляторику для «вечных» бондов РЖД

Интерфакс09:21

Путин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации

Российская газета10:25

Путин поддержал инициативу РЖД по выпуску бессрочных облигаций

REGNUM09:00

РЖД собирается выпустить бессрочные облигации на 370 миллиардов

Накануне.Ru08:18

Путин поручил правительству и ЦБ продумать выпуск бессрочных облигаций

ИА Красная Весна11:06
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
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Армия и оружие

Сирийская армия в Идлибе уничтожила два турецких бульдозера

Ранее боевики оппозиции из противотанковых ракетных комплексов уничтожили два бульдозера, которые принадлежали сирийской армии.
Военное дело вчера в 07:25
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Экономика

Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше

Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности.
Коммерсантъ вчера в 16:03
Происшествия

Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
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Общество

Собянин запретил посещать магазины без масок и перчаток

С 12 мая в Москве вводится обязательное ношение респираторов или масок, закрывающих рот и нос, и перчаток для пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов.
РБК 09:18
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС

«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
Live24 вчера в 04:58
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Армия и оружие

Разведку у границ России вели 24 иностранных летательных аппарата

Москва, 8 мая 2020, 04:08 — REGNUM На прошедшей неделе 24 летательных аппарата иностранных государств (19 самолётов-разведчиков и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM 21:08
1
Здоровье

В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
1
Политика

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.
РБК 22:31
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
783
Наука

Ученые назвали основную причину распространения коронавируса

Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете.
Lenta.ru 22:26
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 518

RT на русском вчера в 22:49
38
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Космос

Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру

Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 вчера в 09:02
7
Авто

Объявлены кроссоверы, не уступающие внедорожникам на бездорожье

Специалисты назвали пять кроссоверов, которые в проходимости не уступают внедорожникам.
МедиаПоток вчера в 05:33
14
Здоровье

В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM вчера в 00:27
30
Армия и оружие

Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
14
Общество

Онищенко заявил, что коронавирус «выдыхается»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил в эфире НСН о том, что коронавирус уже «выдыхается».
Общественное телевидение России 01:19
1,8K
Здоровье

В Пермском крае выявили еще 26 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 26 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает 7 мая оперативный штаб.
ВЕТТА 03:50
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Кино

Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для «Венома»

Цифровой художник под ником spdrmnkyxxiii изобразил на новом арте актера Вуди Харрельсона в образе злодея Карнажа.
Piter.tv 06:00
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец 06:36
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Экономика

СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США

В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP).
Известия 20:41
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Киберспорт

В Call of Duty: Warzone появится песчаная карта

Чемпионат вчера в 08:19
Футбол

РФС планирует доиграть сезон РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.
Газета.Ru 10:15
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 10:16
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Политика

Российские военные завершили дезинфекцию пансионатов в Ломбардии

«Российские военнослужащие завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 22:34
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Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс 17:42
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Экономика

S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
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Шоу-бизнес

Папарацци запечатлели реальную фигуру Ким Кардашьян без фотошопа

Журналисты запечатлели Ким Кардашьян в купальнике, когда она выходила к безлюдному пляжу.
Актуальные Новости 04:31
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