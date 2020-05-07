Экономика
REGNUMПутин поддержал инициативу РЖД по выпуску бессрочных облигаций
Прошу правительство в контакте с Центральным банком в сжатые сроки подготовить необходимую нормативную и регуляторную базу. Думаю, это будет хороший инструмент для всех участников процесса.
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Президент попросил оперативно подготовить регуляторику для «вечных» бондов РЖД
Интерфаксвчера в 09:21
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