Экономика

REGNUMREGNUMПутин поддержал инициативу РЖД по выпуску бессрочных облигаций

Прошу правительство в контакте с Центральным банком в сжатые сроки подготовить необходимую нормативную и регуляторную базу. Думаю, это будет хороший инструмент для всех участников процесса.
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Путин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации

Российская газетавчера в 10:25

Путин поручил правительству и ЦБ продумать выпуск бессрочных облигаций

ИА Красная Веснавчера в 11:06

Президент попросил оперативно подготовить регуляторику для «вечных» бондов РЖД

Интерфаксвчера в 09:21

Путин поддержал выпуск облигаций РЖД в 2020 году

Взгляд.рувчера в 09:11

Путин поддержал инициативу РЖД по выпуску бессрочных облигаций

REGNUMвчера в 09:00

РЖД собирается выпустить бессрочные облигации на 370 миллиардов

Накануне.Ruвчера в 08:18

Путин поручил подготовить нормативную базу для вечных бондов

РИА Новостивчера в 09:27
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Шоу-бизнес

Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

Discover24 06 мая в 16:11
7
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
5,8K
Здоровье

В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:33
2
Общество

В Минздраве считают, что коронавирус станет сезонным заболеванием

Эксперт считает, что, скорее всего, вирус «займет свое место среди других», то есть станет сезонным.
BFM.ru вчера в 13:25
593
Общество

У 30 студентов СВФУ обнаружили коронавирус в Якутии

За сутки в Якутии коронавирус обнаружили сразу у 37 человек, 30 из которых — студенты СВФУ.
EastRussia 06 мая в 22:24
2
Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
12
Политика

Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
12
Происшествия

Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Ведомости вчера в 07:48
2,4K
Гаджеты

Флагманский Intel Core i9-10900K протестировали

Флагманский процессор Intel Core i9-10900K представлен экспертами не так давно.
Vevby.ru вчера в 15:20
Футбол

В Сети появились первые фотографии Сон Хын-Мина из армии

В Сети появились первые фотографии полузащитника "Тоттенхэма" Сон Хын-Мина в корейской армии.
Soccer.ru вчера в 02:09
Общество

Российские суды решили открыть после карантинных ограничений

Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:53
6
Общество

В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ вчера в 14:08
1,2K
Игры

Второе вымирание динозавров: представлен командный шутер Second Extinction в духе Turok для XBSX

3DNews вчера в 15:18
Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

RT на русском вчера в 17:09
1,1K
Политика

КС Молдавии признал кредитное соглашение с Россией неконституционным

Неконституционными признаны соглашение между правительствами двух стран о предоставлении Молдавии государственного финансового займа, постановление правительства Молдавии от 13 марта о начале переговоров по выдаче кредита, а также документ о ратификации этого постановления.
РБК вчера в 17:14
76
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
55
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов

МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
4,8K
Здоровье

России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса

Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
Компания вчера в 23:52
4
Политика

«Северный поток-2» расколет Европу, уверен эксперт

Польский эксперт Камиль Зайончковский считает, что газопровод «Северный поток-2» достроят, но это приведет к подрыву единства и согласованности Евросоюза во внешней политике.
Свободная Пресса вчера в 22:27
4
Армия и оружие

Шойгу приказал провести салюты в День Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая.
Коммерсантъ вчера в 21:33
4
Наука

Сверхмощные лазеры — 2070

Троицкий вариант — Наука 06 мая в 12:47
Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
18
Здоровье

Рада приняла на внеочередном заседании закон об обязательном тестировании на СOVID-19

Депутаты Верховной Рады поддержали закон об обязательном тестировании на коронавирус всех, у кого есть признаки СOVID-19.
Украина.ру вчера в 09:19
1
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
23
Технологии

Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 вчера в 09:46
2
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,4K
Армия и оружие

В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение

Российская газета 00:11
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Фигурное катание

Психолог считает, что Александра Трусова не выдержала конкуренции

ProstoProSport 00:00
Здоровье

822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье

За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Большая Балашиха 05 мая в 06:47
895
Происшествия

В Индии из-за утечки газа на химзаводе погибли 11 человек

Число погибших в результате утечки ядовитого газа на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии выросло до 11.
ТАСС вчера в 09:12
4
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