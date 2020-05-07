Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации

Для реализации своей инвестпрограммы РЖД собирается выпустить бессрочные облигации. Сделать это нужно уже в этом году, поддержал на совещании по развитию транспорта идею главы РЖД президент.
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Путин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации

Российская газетавчера в 10:25

Путин поддержал выпуск бессрочных облигаций РЖД

Rambler News Serviceвчера в 09:30

Путин поддержал инициативу РЖД по выпуску бессрочных облигаций

REGNUMвчера в 09:00

Президент попросил оперативно подготовить регуляторику для «вечных» бондов РЖД

Интерфаксвчера в 09:21

Путин поддержал выпуск облигаций РЖД в 2020 году

Взгляд.рувчера в 09:11

Путин поручил подготовить нормативную базу для вечных бондов

РИА Новостивчера в 09:27

Путин поручил правительству и ЦБ продумать выпуск бессрочных облигаций

ИА Красная Веснавчера в 11:06
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Общество

Опубликована география новых случаев заражения в Пензенской области

Шесть человек заразились новой инфекцией в Городищенском районе, 21 – в Пензе.
1pnz.ru 05:09
5
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
7
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

Эхо Москвы вчера в 10:06
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
1,1K
Общество

Ученые назвали основную причину распространения коронавируса

Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете.
Lenta.ru вчера в 22:26
Политика

Путин рассказал о своей первой работе в разведке

Президент России Владимир Путин сообщил, что его первой работой после окончания Ленинградского государственного университета была служба в органах государственной безопасности.
Lenta.ru 04:23
35
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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Энергетика

В Китае нашли крупное месторождение природного газа

PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company (SWOG) успешно завершила поиск нефти и газа в поселке Тяньбао уезда Даин, сумев обеспечить добычу 1,22 млн кубометров газа.
RuNews24.ru 01:28
46
Общество

ВОЗ не подтверждает возникновение коронавируса на рынке в Ухане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может подтвердить информацию о том, что рынок в китайском городе Ухань был первым источником заражения коронавирусом нового типа.
BFM.ru 04:31
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
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Музыка

Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»

Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
1
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Авто

Преемник Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
5
Шоу-бизнес

Постаревший Андрей Губин: «Чувствую себя лучше, чем выгляжу»

Bimru.ru 02:26
Политика

Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины

У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
13
Авто

Сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford запустила Sollers

Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Автоновости дня 06 мая в 23:06
1
Общество

Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август

Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
948
Здоровье

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
52
Культура

Эфир радио «Китап» поделят поровну музыка и литература

Заместитель руководителя департамента по телевидению и радиовещанию АО «Татмедиа», главный редактор радиостанции «Китап» Алмаз Миргаязов отметил, что к концу на национальном радио «Китап» половину эфира будут занимать литературные произведения, вторую половину - песни.
Заинск-информ 02:43
Технологии

Samsung выпустит свою дебетовую карту

Южнокорейская компания Samsung объявила о том, что планирует выпустить дебетовую карту Samsung Pay в партнерстве с компанией SoFi уже этим летом, пишет Gizmochina.
Live24 04:57
Политика

Путин отметил умение россиян не жалеть себя

Путин отметил, что любовь к Родине — это отличительная черта и основа жизни россиян, которая передается из поколения в поколение.
Известия 04:39
2
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
1,1K
Общество

Выписали еще 15 калининградцев, переболевших коронавирусом

За сутки в регионе выписали еще 15 пациентов, переболевших коронавирусом. Общее число выздоровевших достигло 169-ти.
Новый Калининград.Ru 05:00
81
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,4K
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
90
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
50
Экономика

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
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Происшествия

МК сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества «Омбудсмен полиции»

Газета "Московский комсомолец" сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества "Омбудсмен полиции".
Эхо Москвы 05:05
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