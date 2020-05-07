Экономика
Российская газетаПутин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации
Для реализации своей инвестпрограммы РЖД собирается выпустить бессрочные облигации. Сделать это нужно уже в этом году, поддержал на совещании по развитию транспорта идею главы РЖД президент.
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Президент попросил оперативно подготовить регуляторику для «вечных» бондов РЖД
Интерфаксвчера в 09:21
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Общество
Опубликована география новых случаев заражения в Пензенской области
Шесть человек заразились новой инфекцией в Городищенском районе, 21 – в Пензе.
1pnz.ru 05:09
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
Эхо Москвы вчера в 10:06
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Общество
Ученые назвали основную причину распространения коронавируса
Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете.
Lenta.ru вчера в 22:26
Политика
Путин рассказал о своей первой работе в разведке
Президент России Владимир Путин сообщил, что его первой работой после окончания Ленинградского государственного университета была служба в органах государственной безопасности.
Lenta.ru 04:23
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Энергетика
В Китае нашли крупное месторождение природного газа
PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company (SWOG) успешно завершила поиск нефти и газа в поселке Тяньбао уезда Даин, сумев обеспечить добычу 1,22 млн кубометров газа.
RuNews24.ru 01:28
Общество
ВОЗ не подтверждает возникновение коронавируса на рынке в Ухане
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может подтвердить информацию о том, что рынок в китайском городе Ухань был первым источником заражения коронавирусом нового типа.
BFM.ru 04:31
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Музыка
Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»
Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Авто
Преемник Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
Политика
Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины
У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Авто
Сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford запустила Sollers
Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Автоновости дня 06 мая в 23:06
Общество
Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август
Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Культура
Эфир радио «Китап» поделят поровну музыка и литература
Заместитель руководителя департамента по телевидению и радиовещанию АО «Татмедиа», главный редактор радиостанции «Китап» Алмаз Миргаязов отметил, что к концу на национальном радио «Китап» половину эфира будут занимать литературные произведения, вторую половину - песни.
Заинск-информ 02:43
Технологии
Samsung выпустит свою дебетовую карту
Южнокорейская компания Samsung объявила о том, что планирует выпустить дебетовую карту Samsung Pay в партнерстве с компанией SoFi уже этим летом, пишет Gizmochina.
Live24 04:57
Политика
Путин отметил умение россиян не жалеть себя
Путин отметил, что любовь к Родине — это отличительная черта и основа жизни россиян, которая передается из поколения в поколение.
Известия 04:39
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Общество
Выписали еще 15 калининградцев, переболевших коронавирусом
За сутки в регионе выписали еще 15 пациентов, переболевших коронавирусом. Общее число выздоровевших достигло 169-ти.
Новый Калининград.Ru 05:00
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Экономика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
МК сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества «Омбудсмен полиции»
Газета "Московский комсомолец" сообщает об отказе конвоиров везти в суд создателя сетевого сообщества "Омбудсмен полиции".
Эхо Москвы 05:05