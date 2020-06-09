Политика
RT на русскомПутин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост.
Читать в источнике
Оценить241
Подробнее о событии
Показать все источники
Рабочая встреча Василия Голубева с Владимиром Путиным: отчет о результатах работы и планы развития
Правительство Ростовской области10:01
Путин поддержал намерения Голубева снова стать губернатором Ростовской области
Блокнот Ростов-на-Дону08:09
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Гаджеты
Apple анонсирует собственные процессоры для Mac на WWDC 2020
Компания Apple готовится объявить о переходе на собственные основные процессоры на компьютерах Mac на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2020.
News.ru 06:50
Происшествия
Михаила Ефремова повезли на допрос
Интерфакс 09:42
Общество
ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок
Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Общество
Власти расторгли договор с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе
Региональные власти направили письмо ООО «Технопарк», которая сопровождает проект, с предложением расторгнуть соглашение.
РБК 09:45
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «В контакте».
Ведомости 09:33
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Российская газета 01:56
Общество
Губернатор Подмосковья Воробьев анонсировал снятие ограничений
План по дальнейшему смягчению ограничений, введенных из-за коронавируса, в Московской области подготовят к концу недели.
Mockva.ru 08:42
Экономика
Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%
Напомним, в конце апреля Сбербанк уже озвучивал прогноз снижения ВВП России на 4,2% по итогам года.
Коммерсантъ 09:38
Наука
Создан новый носимый магнитоэнцефалограф
Сотрудники Ноттингемского университета долгое время занимались поиском решения данной проблемы и недавно представили его в виде нового носимого магнитоэнцефалографа.
Anonsens 09:27
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста вчера в 08:36
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
Шоу-бизнес
Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»
Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
Экономика
Директор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе официально опровергла информацию о подорожании цен на отдых в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:51
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Кино
Новый фильм Netflix получил 0% на сайте Rotten Tomatoes
Боевик «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона, вышедший на стриминговом сервисе Netflix, получил 0% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.
News.ru вчера в 12:11
Политика
У следствия по MH17 не оказалось данных о пуске ракеты «земля-воздух»
Нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания по крушению малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году, заявил, что следствие не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля-воздух" со стороны Снежного и Зарощенского.
Московский Комсомолец 09:01
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
Происшествия
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Наука
В СМИ появилась информация о случаях скрещивания людей и животных
Evo-rus.com вчера в 08:52
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Здоровье
Коронавирус подтвердился у 220 человек в Воронежской области
С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 3285 человек. Из них 1699 выздоровели, 19 пациентов спасти не удалось.
Воронежский городской портал 03:06
Происшествия
Менеджеров «МЭС Северо-Запад» задержали за взятку в 100 млн рублей
Следователи предполагают, что через посредников менеджеры требовали от директора компании "Усть-Луга Ойл" 100 млн рублей за согласование подключения ООО "Новатэк — Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка".
DP.RU 08:12
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
Авто
Volkswagen начал производство нового кроссовера Nivus
Компания Volkswagen начала серийное производство нового компактного купе-кроссовера Nivus.
Автоновости дня 08:37
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Наука
Археологи составили карту древнеримского города без раскопок
Благодаря технологии радиолокационного сканирования специалисты смогли составить детальную карту древнеримского города Фалерия Нови.
МедиаПоток 08:35