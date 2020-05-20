Экономика
КоммерсантъПутин одобрил докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд рублей
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев попросил президента Владимира Путина выделить еще 6 млрд руб. на увеличение уставного капитала «Росагролизинга». По его словам, за год компания сможет обеспечить поставку 9 тыс. единиц техники и оборудования. Это на 40% больше, чем в прошлом году.
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Патрушев просит докапитализировать Росагролизинг на 6 млрд руб. для поставок техники АПК
Интерфакс - Россия08:12
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Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Экономика
Киносеть «Каро» снизит цены на билеты для привлечения зрителей
Цены разнятся в зависимости от времени сеанса, формата кинозала (2D или 3D) и т.д. За весь 2019 год кинотеатры продали около 219,4 млн билетов на общую сумму 55,5 млрд руб.
РБК 10:29
Политика
ЛНР пригрозила отодвинуть линию соприкосновения из-за обстрелов
Если киевские власти не прекратят провокационные обстрелы населенных пунктов и важных объектов инфраструктуры в Донбассе, Луганская народная республика (ЛНР) будет вынуждена отодвинуть линию соприкосновения.
Ридус вчера в 16:34
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о распространении норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Общество
В Ухане запретили употребление дичи и охоту на диких животных
Власти китайского Уханя заявплп, что в регионе запрещается охота на диких животных, а также торговля их мясом и употребление его в пищу.
Московский Комсомолец 09:33
Общество
Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн
Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
Экономика
ФАС: цены на маски в России стабилизировались
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
Коммерсантъ 08:32
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург 08:23
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Кино
Татьяна Тарасова считает фильм «Лед» «глупостью и бездарностью»
Заслуженный тренер и мастер спорта СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в числе тех немногих, кому совершенно не понравился фильм «Лед».
Городовой 03:22
Здоровье
Онищенко признался в сбывшейся мечте увидеть москвичей в масках
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко признался, что 40 лет мечтал увидеть жителей в Москвы в медицинских масках во время сезонных заболеваний.
Известия 09:20
Политика
Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко
В начале апреля в генпрокуратуре Украины сообщали о возбуждении не менее 10 уголовных дел против Порошенко.
Известия 05:07
Интернет
Facebook анонсировала сервис создания онлайн-магазинов Facebook Shops
Как заявил в прямом эфире в сети глава компании Марк Цукерберг, сервис предназначен, в первую очередь, для малого бизнеса и призван помочь ему наладить продажи онлайн Как говорится в сообщении соцсети, Facebook Shops позволит компаниям любого размера создать свой онлайн-магазин и настроить к нему доступ в социальных сетях Facebook и Instagram.
TechFusion 02:12
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска сообщила, что попала в больницу.
Московский Комсомолец 08:34
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 05:53
Футбол
Капелло: Роналдо доставлял мне больше всего проблем в «Реале»
Чемпионат вчера в 16:33
Происшествия
После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru 09:41
Технологии
В России началась разработка новой спутниковой системы связи
РИА Новости вчера в 07:08
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Здоровье
51,1% заразившихся коронавирусом нижегородцев проживает в районах
Подтвержденные случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород, по данным на 18 мая 2020 года.
Нижний сейчас 18 мая в 04:22
Политика
Премьер Франции оценил ответ ЕС на пандемию коронавируса
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что Европейский союз не был на высоте в регулировании кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости 10:41