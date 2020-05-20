Коронавирус
КоммерсантъПутин поручил подготовить меры поддержки фермеров
Президент России Владимир Путин поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Сегодня президент провел совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Читать в источнике
Оценить
По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронутыми ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики. Однако и здесь есть риски снижения доходов, увеличения производственных затрат.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели вооруженные силы в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Шоу-бизнес
Новое шоу Ксении Собчак на YouTube назвали провалом
Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак запустила на платформе YouTube новое шоу.
ИнфоСМИ 09:14
Армия и оружие
Бе-200 в противолодочном варианте представят на День ВМФ
Самолет-амфибия Бе-200 в воздушной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет представлен в противолодочном варианте, сообщил в среду на коллегии в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
ТАСС 09:24
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с подругами
Американская актриса Анджелина Джоли запретила экс-супругу Брэду Питту знакомить их общую дочь Шайло с его подругами.
Профиль 09:55
Технологии
В Windows 10 появится полная поддержка приложений Linux
В рамках конференции Build 2020 компания Microsoft сообщила об улучшенной поддержке приложений для Linux c графическим интерфейсом: их можно будет запускать на Windows 10, причем с аппаратным ускорением GPU.
iXBT.com вчера в 13:23
Общество
В Нидерландах выявлен случай передачи коронавируса от норки человеку
В Нидерландах, возможно, произошел первый случай передачи коронавируса от норки к человеку.
Что происходит 03:26
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru 06:29
Космос
Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего
Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.
РЕН ТВ 09:00
Происшествия
После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru 09:41
Общество
В Омской области режим самоизоляции продлили до лета
Сегодня, 20 мая, региональный оперштаб по коронавирусу принял решение о продлении режима самоизоляции в Омской области – он установлен до 3 июня.
РИА ОмскИнформ 09:46
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Общество
Суд отклонил иск Nord Stream AG о соответствии «Северного потока - 2» законодательству ЕС
Суд ЕС отклонил иски Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG о соответствии проекта "Северный поток-2" законодательству ЕС - Блумберг.
ТАСС 10:04
Политика
Путин поддержал планы Минниханова избираться на пост главы Татарстана
Президент России Владимир Путин в среду поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на пост лидера республики.
Известия 10:02
Общество
С 25 мая в Красноярском крае начнут работать парикмахерские
С 25 мая в Красноярском крае разрешат работать парикмахерским, косметическим салонам и салонам красоты.
Gig26.ru 08:57
Происшествия
В Петербурге возбуждено дело о мошенничестве при реализации нацпроекта
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:34
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК
В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти».
Ведомости 06:12
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Шоу-бизнес
Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд
Экспресс газета 04:45
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале
Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
ФАН вчера в 11:15
Гаджеты
Умные очки Apple Glass презентуют уже в 2020 году
В продажу Apple собирается выпустить очки в конце 2021 года или в начале 2022 года.
ПРАЙМ 06:20