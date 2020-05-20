Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриям на 4,5 млрд рублей.

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 319

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K

Хоккей ЧМ по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, а не в России Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, передает Iltalehti. Напомним, право на проведение турнира было отдано России.

Футбол Канте пропустил тренировку «Челси» из-за страха заболеть коронавирусом Футболист лондонского "Челси" Н'Голо Канте пропустил тренировку лондонского "Челси" из-за страха заболеть коронавирусом, сообщает Daily Mail.

Политика Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».

Наука Исследование: голодание и витамин С вместе противостоят раку В ходе исследования оказалось, что комбинация диеты, повторяющей эффект голодания и витамина С задерживает рост опухолей у лабораторных мышей с колоректальным раком. 8

Армия и оружие ПНС Ливии отказалось от перемирия Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 569

Политика Полученные от Китая маски в Польше признали не соответствующими требованиям Варшава, 19 мая 2020, 14:46 — REGNUM Маски из Китая, доставленные в Польшу крупнейшим самолетом мира, не соответствуют нормам безопасности, сообщает популярный польский портал развлекательной направленности onet.pl.

Экономика Четыре из пяти пунктов пропуска в Приморье были выкуплены государством Из пяти пунктов в федеральную собственность перешли только четыре, да и те с отставанием от графика.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 795

Шоу-бизнес Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде. 2

Общество Турция передумала принимать туристов из России в июне Глава Минздрава Турции заявил, что страна не будет принимать в июне туристов из России и других стран с большим числом случаев коронавируса. 28