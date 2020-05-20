Коронавирус
РЕН ТВПутин поддержал идею увеличить объем поддержки аграриев на 4,5 млрд
Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриям на 4,5 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Космос
Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
iReactor вчера в 10:31
Армия и оружие
Киев заявил о переброске российских танков в Донбасс
Военное дело вчера в 10:59
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал 18 мая в 03:10
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Хоккей
ЧМ по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, а не в России
Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, передает Iltalehti. Напомним, право на проведение турнира было отдано России.
Газета.Ru 11:58
Футбол
Канте пропустил тренировку «Челси» из-за страха заболеть коронавирусом
Футболист лондонского "Челси" Н'Голо Канте пропустил тренировку лондонского "Челси" из-за страха заболеть коронавирусом, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 16:55
Политика
Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
Коммерсантъ 18:35
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео
В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря. Кадры публикует телеканал «Звезда».
ФАН 01:01
Наука
Исследование: голодание и витамин С вместе противостоят раку
В ходе исследования оказалось, что комбинация диеты, повторяющей эффект голодания и витамина С задерживает рост опухолей у лабораторных мышей с колоректальным раком.
UfaTime.ru 15:07
Армия и оружие
ПНС Ливии отказалось от перемирия
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
РИА Новости 17:28
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Армия и оружие
Балтийский флот отмечает 317 лет со дня основания
Старейший военно-морской флот России - Балтийский — 18 мая отмечает годовщину своего основания. Ему исполнилось 317 лет, передает ОТР.
Общественное телевидение России 18 мая в 10:36
Политика
Полученные от Китая маски в Польше признали не соответствующими требованиям
Варшава, 19 мая 2020, 14:46 — REGNUM Маски из Китая, доставленные в Польшу крупнейшим самолетом мира, не соответствуют нормам безопасности, сообщает популярный польский портал развлекательной направленности onet.pl.
REGNUM вчера в 07:46
Общество
В Подмосковье военным дали квартиры в металлических контейнерах
Военные в Наро-Фоминском районе в Подмосковье получили служебные квартиры в домах, которые выглядят как металлические контейнеры.
URA.Ru 01:09
Происшествия
Суд в четверг приступит к рассмотрению дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево
ПРАЙМ 17:25
Авто
Авторынок Европы показал крупнейшее падение в истории в апреле
Пандемия нового коронавируса, парализовавшая европейский автопром и работу большинства местных автодилеров, привела к крупнейшему падению рынка за всю историю.
Автоновости дня вчера в 03:27
Экономика
Четыре из пяти пунктов пропуска в Приморье были выкуплены государством
Из пяти пунктов в федеральную собственность перешли только четыре, да и те с отставанием от графика.
Konkurent.ru 19:15
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости 13:24
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
В России туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В России с 1 июня начнется поэтапный выход из карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
Горобзор.ру 05:34
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка
Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости вчера в 20:16
Общество
Турция передумала принимать туристов из России в июне
Глава Минздрава Турции заявил, что страна не будет принимать в июне туристов из России и других стран с большим числом случаев коронавируса.
НТВ 11:19
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Происшествия
В Чите прошел обыск у блогера Лехи Кочегара
Обыск прошел в доме у забайкальского блогера Алексея Закружного, известного как Леха Кочегар.
Байкал24 вчера в 23:25