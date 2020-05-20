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Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 20 мая поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриев на 4,5 млрд рублей.

Путин поддержал предложение о субсидиях аграриям в 4,5 млрд рублей

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