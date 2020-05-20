Коронавирус
ИзвестияПутин поддержал предложение о субсидиях аграриям в 4,5 млрд рублей
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 20 мая поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриев на 4,5 млрд рублей.
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Соглашаюсь с предложением докапитализировать Росагролизинг. Здесь называли 6 миллиардов, давайте эту цифру и затвердим - 6 миллиардов рублей. Что позволит предоставить российским аграриям дополнительно около 1,5 тысячи единиц техники.
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Патрушев просит докапитализировать Росагролизинг на 6 млрд руб. для поставок техники АПК
Интерфакс - Россиявчера в 08:12
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В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 8 849 человек в 84 регионах.
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iReactor 19 мая в 10:31
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Российская газета 04:29
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
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Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной с мужем-фотографом
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Газета.Ru 03:59
Гаджеты
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Faktom 06:30
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Российская газета 03:35
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REGNUM 05:38
Общество
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Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
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Inc-news.ru вчера в 16:34
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Российская газета 05:20
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
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Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева рассказала о роли витамина D в профилактике коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Волгоград вчера в 09:18
Общество
Людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу могут начать изолировать
В решениях работающего при департаменте здравоохранения Москвы Клинического комитета по борьбе с коронавирусом содержатся рекомендации по изоляции людей с выявленным в процессе тестирования иммунитетом к COVID-19.
Газета.Ru 06:44
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Ученые из США провели исследование, в ходе которого установили, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты снижают вероятность возникновения онкологии молочной железы, пишет Clinical & Experimental.
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RT на русском 06:12
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.
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Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
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