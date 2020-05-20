У нас уже предусмотрены субсидии на закупку отечественных сельхозмашин, товаров, комбайнов, оборудования для переработки сырья. Действуют льготные условия по лизингу специализированной техники. В общей сложности на эти цели в текущем году планируется выделить 14 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 20 мая поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриев на 4,5 млрд рублей.

Кино Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона. 114

Здоровье Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте. 48

Фигурное катание Алина Загитова получила водительское удостоверение Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о длительности болезни коронавируса По данным Роспотребнадзора, больные, течение болезни вируса COVID-19 у которых проходит в легкой форме, в среднем, выздоравливают за две недели. 10

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 5K

Общество Мясников развеял миф о ношении медицинских масок Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. 510

Авто Nissan представил новый GT-R50 от Italdesign Напомним, что первая версия GT-R50 by Italdesign появилась ещё в июне 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R, но тогда это был только прототип. 9

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции. 470

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 975

Здоровье В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая. 347

Общество В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность ресторанов за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время. 4

Общество Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец. 364

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Религия Сегодня Церковь вспоминает любимого ученика Христа В церковном календаре – день памяти апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа. 1

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев "Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях. 88