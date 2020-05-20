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ИзвестияПутин поддержал предложение о субсидиях аграриям в 4,5 млрд рублей
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 20 мая поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриев на 4,5 млрд рублей.
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У нас уже предусмотрены субсидии на закупку отечественных сельхозмашин, товаров, комбайнов, оборудования для переработки сырья. Действуют льготные условия по лизингу специализированной техники. В общей сложности на эти цели в текущем году планируется выделить 14 млрд рублей.
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Путин согласовал увеличение субсидий на закупку российской сельхозтехники на 4,5 млрд руб. в 2020г
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