Политика
RT на русскомПутин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести». «Ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почётные звания «город трудовой доблести» сразу 20 городам», — сказал президент.
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Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 09:23
Общество
Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»
Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.
Газета.Ru 17:29
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Себастьян Феттель: Ferrari не предлагала мне никакого контракта
Autosport.com.ru 11:41
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Вторая волна COVID-19 это неоконченная первая
Эксперты говорят, что в мире начинается вторая волна, но в реальности все еще продолжается первая.
MedikForum.ru 02:53
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Космос
Планеты Солнечной системы выстроятся в редчайший парад планет 4 июля
Редкое небесное событие — парад планет Солнечной системы — продлится почти весь июль, но жители Земли не смогут наблюдать за явлением в полной мере.
Mockva.ru 12:54
Армия и оружие
«Засветилось на видео»: каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
"Искандеры" показывают другим региональным игрокам, в первую очередь США, что Россия останется в Сирии надолго.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Уголовное дело завели на сотрудницу мэрии Липецкой области
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ — («Превышение должностных полномочий»).
Kursk.com 10:07
Происшествия
В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
На кадрах сотрудница учреждения во время прогулки выкидывает малыша из игрушечной коляски. Ребенок падает, а после не может встать.
Инфорос 13:47
Политика
Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами
Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 15:07
Наука
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
Lenta.ru 05:52
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Политика
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил, что Кремль считает результаты общероссийского голосовая по поправкам в Конституцию страны, которое завершилось первого июля, триумфом.
ToDay News Ufa 10:09
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Здоровье
Медики добавили в описание коронавируса три новых симптома
Медики продолжают упорно изучать коронавирус. Им удалось вычислить и назвать три новых симптома.
ToDay News Ufa 12:58
Экономика
«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб
В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Нюша рассказала, как ее муж отреагировал на дуэт с Егором Кридом
Певица Нюша (Анна Шурочкина) в беседе с Лаурой Джугелия рассказала о том, как ее муж Игорь Сивов отнесся к сотрудничеству с рэпером Егором Кридом (в апреле исполнители, которых в 2014-2016 годах связывали романтические отношения, выпустили совместный трек "Mr. & Mrs. Smith").
РИА Новости 12:18
Общество
Китай впервые испытает палубный истребитель FC-31 в 2021 году
Издание Global Times сообщает, что в 2021 году в Китае пройдут первые летные испытания нового истребителя FC-31.
Военное дело 07:33
Политика
Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
Профиль вчера в 03:14
Авто
В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11
В России автомобиль ожидается уже в III квартале нынешнего года.
Evo-rus.com 09:36
Общество
Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб.
Газета.Ru 14:29
Футбол
17-летний игрок «Спортинга» побил рекорд Роналду
Роналду провел первый матч на взрослом уровне за «Спортинг», когда ему было 17 лет, 6 месяцев и 9 дней.
Sport24.ru 09:22
Шоу-бизнес
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Происшествия
Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова
Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:23
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39