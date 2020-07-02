Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести». «Ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почётные звания «город трудовой доблести» сразу 20 городам», — сказал президент.

Общество Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. 9

Спорт Для россиян предложили ввести налоговый вычет за занятия детей спортом Министерство спорта разработало законопроект, предусматривающий социальный налоговый вычет для родителей по расходам на спортивную подготовку детей в размере до 50 тыс. рублей в год, сообщила пресс-служба ведомства. 3

Шоу-бизнес Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно. 6

Музыка Пол Маккартни и Эд Ширан просят спасти британскую концертную индустрию Полторы тысячи британских музыкантов подписали письмо министру культуры Великобритании Оливеру Даудену с просьбой помочь концертной индустрии страны.

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 1,6K

Общество Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой. 2

Футбол «Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А В матче 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 2:0 обыграла «Наполи». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».

Политика NYT назвала посредника в сговоре ГРУ и талибов Американская газета The New York Times опубликовала очередную статью, посвященную сговору России с террористическим движением "Талибан" (запрещенным в РФ по решению суда), в рамках которого Москва якобы платила талибам за каждого убитого американского военнослужащего. 712

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Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 2K

Общество Найдены подтверждения расстрела военнопленных СССР в урочище Сандармох Лесное урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, расположенное в 12 километрах от Медвежьегорска, где в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены более 9,5 тысяч человек, ставших жертвами политических репрессий, как предполагалось, также стало местом захоронения и советских военнопленных, погибших в финских лагерях на территории Медвежьегорского района.