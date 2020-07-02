Политика
RT на русскомПутин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести». «Ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почётные звания «город трудовой доблести» сразу 20 городам», — сказал президент.
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Владимир Путин наградил Екатеринбург за вклад в Победу в Великой Отечественной войне
Екатеринбург Онлайн08:33
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Шоу-бизнес
Влад Соколовский не считает измены причиной развода с Дакотой
Территория новостей 10:18
Игры
Для прохождения основной кампании Outriders потребуется 25-30 часов
Как утверждают разработчики, основная сюжетная кампания Outriders рассчитана на 25-30 часов.
Игромания.ру 14:01
Культура
Лауреатами программы «Русская музыка 2.0» стали девять композиторов
Газета Культура 30 июня в 10:43
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Общество
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Спорт
Для россиян предложили ввести налоговый вычет за занятия детей спортом
Министерство спорта разработало законопроект, предусматривающий социальный налоговый вычет для родителей по расходам на спортивную подготовку детей в размере до 50 тыс. рублей в год, сообщила пресс-служба ведомства.
Rambler News Service 30 июня в 08:00
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Шоу-бизнес
Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске
Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
OAnews 04:34
Музыка
Пол Маккартни и Эд Ширан просят спасти британскую концертную индустрию
Полторы тысячи британских музыкантов подписали письмо министру культуры Великобритании Оливеру Даудену с просьбой помочь концертной индустрии страны.
ИА InterMedia 08:03
Общество
В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Мужчина продемонстрировал в личном микроблоге рыбу, похожую на существ из фильма "Аватар".
Актуальные Новости 09:18
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия 18:14
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Футбол
«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 2:0 обыграла «Наполи». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
Чемпионат 15:28
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
Политика
NYT назвала посредника в сговоре ГРУ и талибов
Американская газета The New York Times опубликовала очередную статью, посвященную сговору России с террористическим движением "Талибан" (запрещенным в РФ по решению суда), в рамках которого Москва якобы платила талибам за каждого убитого американского военнослужащего.
Труд 04:19
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Общество
В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 34 пациента с COVID-19, заявили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:36
Общество
Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни
«Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
RT на русском 19:13
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета 17:21
Футбол
Кристоф Дюгарри извинился за свои слова в адрес Месси
ProstoProSport 10:19
Происшествия
«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров
Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Общество
Найдены подтверждения расстрела военнопленных СССР в урочище Сандармох
Лесное урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, расположенное в 12 километрах от Медвежьегорска, где в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены более 9,5 тысяч человек, ставших жертвами политических репрессий, как предполагалось, также стало местом захоронения и советских военнопленных, погибших в финских лагерях на территории Медвежьегорского района.
РЕН ТВ 16:45
Футбол
Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR
Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59
Здоровье
Страшные цифры борьбы с COVID-19 озвучил глава Склифа
Более прискорбные цифры Петриков назвал, дойдя до тяжело болеющих пациентов, которых пришлось подключить к аппарату ИВЛ.
Live24 14:25
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Здоровье
Спортсмен похудел на 28 килограммов и лишился мускулатуры из-за коронавируса
Спортсмен из Нью-Йорка, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, за время лечения похудел на 28 килограммов.
Lenta.ru 19:01