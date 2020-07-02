Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС. Академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН Валерий Тишков рассказал, что академия провела специальную экспертизу, к которой были привлечены четыре института.

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