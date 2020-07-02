Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
Читать в источнике
Комментировать22
Владимир Путин
На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания Город трудовой доблести сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидные и убедительные, и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона.
— Владимир ПутинВести Татарстан 08:46

Подробнее о событии

В России появятся 20 «Городов трудовой доблести»

РБК08:33

Путин поддержал идею присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» 20 городам

ТАСС08:30

Когда станет известно о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести»?

VN.RU30 июня в 21:00

Челябинску и Магнитогорску будет присвоено звание «Город трудовой доблести»

31 канал Челябинска08:28

Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

РИА Новости08:24

«Заслужил это признание»: Новосибирск стал «Городом трудовой доблести»

REGNUM08:54

Решение о присвоении звания «Город трудовой доблести» примут в 2020-м

РЕН ТВ08:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
1,2K
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
296
Происшествия

Жилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве

В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24.
Известия 07:51
72
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
183
Экономика

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
130
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
35
Общество

В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
REGNUM 05:53
15
Экономика

Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
2
Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал 08:22
3,3K
Экономика

«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий

Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 08:53
190
Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

ТАСС 06:08
79
Футбол

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»

Вести.Ru 01:21
1
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
Известия 07:34
564
Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
287
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,2K
Культура

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты "работают, как крепостные" и зачастую не получают денег за участие на государственных мероприятиях.
VSE42.RU 00:40
455
Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
182
Интернет

Facebook призналась в передаче пользовательских данных третьим лицам

Согласно правилам Facebook, разработчики не должны получать пользовательские данные, даже когда их аккаунты получают статус «неактивных» после того, как проходит 90 дней с момента последней авторизации.
3DNews 06:11
Авто

На автомобиль безопасности добавили радужные наклейки

На Mercedes AMG GT-R Берндта Майландера добавили радужные наклейки и надпись #WeRaceAsOne в рамках новой кампании Формулы 1 по борьбе с COVID-19 и осуждением расизма и неравенства.
F1news.ru 06:00
2
Общество

В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском 08:27
36
Общество

Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
756
Кино

Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом

News.ru 05:51
1
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
419
Политика

Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Британское правительство однозначно признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы — так решил Верховный суд Великобритании в тяжбе между сторонами венесуэльского внутреннего конфликта о принадлежности более 930 миллионов долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии.
Lenta.ru 07:50
43
Общество

США ограничили доступ других стран к препарату от коронавируса

Соединенные Штаты скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения COVID-19, у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences.
Взгляд.ру вчера в 10:14
272
Общество

Торговые комплексы в Петербурге откроют не в ближайшее время

Торговые комплексы в Петербурге будут открыты, когда коэффициент распространения коронавируса в городе будет меньше 0,5 и половина коечного фонда станет свободна.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:21
1
Кино

Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск

Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
Российская газета 03:51
19
Игры

Resident Evil Village завершит историю седьмой части

News.ru 07:44
1
Политика

Шрёдер прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 04:25
643
Политика

В Кремле назвали «триумфом» результаты голосования по Конституции

В Кремле голосование по поправкам к Конституции назвали «триумфом».
Внешнеэкономические связи 06:20
461
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное