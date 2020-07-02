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Это дань памяти и уважения тем, кто в годы войны трудился на горьковских заводах, сельским труженикам, врачам и медсестрам, работавшим в эвакуационных госпиталях. Без них не было бы Великой Победы, не было бы России и Нижнего Новгорода.
— Глеб Никитин, российский политикREGNUM 09:21
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