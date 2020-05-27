Коронавирус
Газета.RuПутин поддержал идею о максимальных пособиях для разорившихся ИП
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда поддержал идею о назначении максимальных пособий по безработице для разорившихся бизнесменов.
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Учитывая сегодняшнее положение на рынке труда, согласен продлить на три месяца выплату пособий по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Такая мера, договоримся давайте об этом, будет действовать до 1 октября 2020 года.
с чего всё началось
Министр труда Антон Котяков сегодня во время совещания у президента предложил ввести новые меры поддержки для безработных. Владимир Путин поддержал все предложения профильного министра. По итогам совещания он поручил в три раза увеличить размер минимального пособия по безработице.Екатеринбург Онлайнвчера в 11:05
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Выплату коронавирусных пособий по безработице продлили до 1 октября
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