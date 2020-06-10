Президент РФ Владимир Путин пожелал Александру Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленинградской области. Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства сказал во время рабочей встречи по видеосвязи с руководителем региона.

Экономика Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. 11

Общество Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам. 661

Футбол Сегодня «Бавария» сыграет в полуфинале Кубка Германии В среду, 10 июня, в Мюнхене состоится полуфинал Кубка Германии между «Баварией» и «Айнтрахтом».

Происшествия Директор и главный инженер ТЭЦ в Норильске задержаны после аварии По делу о разливе нефти в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, сообщил Следственный комитет России (СКР). 258

Энергетика Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд. 162

Происшествия Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу. 694

Экономика Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала» Из-за более позднего ввода комплекса в эксплуатацию телецентр недополучил в 2019 году 100,8 млн руб. Чтобы поддержать "Первый канал", в 2019 году правительство выделило вещателю 2,5 млрд руб. разовой субсидии на производство и распространение контента (" Первый канал" ежегодно получает из бюджета лишь субсидию на техническую доставку сигнала в небольших городах). 9

Общество Началась стыковка первых отсеков фюзеляжа опытного Ил-114-300 Началась стыковка первых отсеков фюзеляжа опытного самолета Ил-114-300, создаваемого по серийным технологиям.

Политика Реклама с Пореченковым возмутила посольство Украины во Франции Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы йогурта французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, который попал в черный список министерства культуры Украины. 1

Игры Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что гоночной серией вновь будет заниматься Criterion Games — ранее за ее разработку отвечала Ghost Games. 21

Технологии Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови. 3

Общество Работающие 1 июля получат повышенную оплату На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным. 99

Общество Власти Москвы опубликовали данные о смертности в мае В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев. 309