Политика
Газета.RuПутин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА "Новости".
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Владимир Путин одобрил выдвижение Александра Дрозденко на выборы губернатора Ленобласти
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