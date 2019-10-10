Футбол
ТВ ЦентрПутин поддержал создание единого фонда поддержки спортивных клубов
Хорошей идеей назвал Владимир Путин предложение о создании единого фонда поддержки спортивных клубов. По мнению президента России, это более справедливая схема, чем нынешнее "соревнование кошельков". Правда, реализовать эту идею будет непросто.
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Червиченко назвал утопией идею создания фонда финансирования футбольных клубов
RT на русскомвчера в 12:16
Глава попечительского совета РФС прокомментировал идею Путина о фиансировании клубов
Спорт-Экспресс10 октября в 15:41
Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Rambler News Service10 октября в 11:23
Владимир Путин: «Единый фонд поддержки спортклубов был бы более справедливым, чем „соревнование кошельков“»
Sportbox.RU10 октября в 12:17
Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
Интерфакс-Спорт10 октября в 11:45
Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться
ТАСС Спорт10 октября в 14:44
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