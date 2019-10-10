Футбол
MetaratingsПутин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов. С такой инициативой выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Червиченко назвал утопией идею создания фонда финансирования футбольных клубов
RT на русском11 октября в 12:16
Глава попечительского совета РФС прокомментировал идею Путина о фиансировании клубов
Спорт-Экспресс10 октября в 15:41
Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Rambler News Service10 октября в 11:23
Владимир Путин: «Единый фонд поддержки спортклубов был бы более справедливым, чем „соревнование кошельков“»
Sportbox.RU10 октября в 12:17
Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
Интерфакс-Спорт10 октября в 11:45
Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться
ТАСС Спорт10 октября в 14:44
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Автоспорт
Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Политика
Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
Политика
Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной
Футбол
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Происшествия
Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в Екатеринбурге.
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Политика
Поклонская и Эрдоган взялись за руки на официальном приёме в Турции
«Представители российского Крыма с официальным визитом находятся в Турции, в рамках которого впервые состоялся прием на высшем государственном уровне», — прокомментировала поездку Поклонская.
Автоспорт
Команда Racing Point подала протест против Renault
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Армия и оружие
Курды сообщили о бегстве из лагеря в Сирии семей боевиков ИГ
Несколько семей боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) бежали из лагеря Айн-Исса на севере Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира», передает РИА Новости.
Футбол
Чехия — Англия 2:1
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон пропустит матчи сборной Англии против Чехии (11 октября) и Болгарии (14 октября) в рамках отбора Евро-2020.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
Гаджеты
Флагманский смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене
Флагманский смартфон Redmi K20 Pro серьезно подешевел на китайском рынке. За пределами этой страны он больше известен как Xiaomi Mi 9T Pro.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Общество
В США нашли рыбу, способную выжить без воды
В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Политика
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни.
Общество
Медведев отметил высокое качество продукции российского АПК
Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником, который отмечается в этом году 13 октября.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Комментарии